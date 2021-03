Poenaru, furios după remiza de la Ovidiu: „Am primit golul nemeritat…Am avut penalty clar!”

Viitorul Constanţa a terminat la egalitate, scor 1-1 (0-1) cu Academica Clinceni, pe teren propriu într-un meci din din cadrul rundei etapei a 26-a a Ligii 1.

Oaspeţii au deschis scorul prin Răzvan Andronic (min. 42), Viitorul salvând un punct în primul minut la prelungirilor Juvhel Tsoumou.

„Am luat un gol de tot râsul. N-ai voie, nu se poate! Aveau marcaj, Chunchukov trebuia să fie acolo, a strigat Gardoș la ei, a fost o lipsă de reacție. Îi felicit pe jucători pentru atitudine, i-am spus lui Andronic că o să marcheze, o să dau credit copiilor, dar se pune presiune mare pe ei. Am arătat foarte bine în prima repriză, apoi am renunțat puțin la posesie, dar n-am avut ocazii clare. Am primit golul nemeritat. Am avut penalty clar, nu pot să ascund. Haideți să fim puțin atenți, dă-ne tată ce e al nostru. Făceam 2-0 și jocul era închis. Sunt supuși greșelii, nu punem presiune, dar sunt erori grave etapă de etapă”, a declarat Ilie Poenaru, antrenorul principal al formației Academica Clinceni.

În urma acestui rezultat, Viitorul Constanța a acumulat 29 de puncte și a urcat pe locul 10 în timp ce Academica a rămas pe locul 6 cu 37 de puncte.

Program etapa a 26-a Liga 1

Sepsi OSK – Chindia Târgovişte 0-1

Viitorul Constanța – Academica Clinceni 1-1

Sâmbătă, 6 martie

ora 14:30 Universitatea Craiova – FC Botoşani

ora 21:30 UTA Arad – CFR Cluj

Duminică, 7 martie

ora 15:00 Astra Giurgiu – FC Hermannstadt

ora 20:30 FCSB – Gaz Metan Mediaş

Luni, 8 martie

ora 17:30 FC Argeș – Politehnica Iași

ora 20:30 FC Voluntari – Dinamo Bucureşti