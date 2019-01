Poliţiştii doljeni tremură de frig în sala de instrucţie! Termometrul indica 10 grade

Să vezi și să nu crezi! Poliţiştii sindicatului Europol din judeţul Dolj au postat pe pagina de socializare imagini cu termometrul care indică doar 10 grade în sala de instrucţie.

“Așa cum observați dragi polițiști, termometrul din sala de instrucraj indică 10 grade Celsius! Azi, 25.01.2019, ora 18.00! Chiar nu am dorit să fim răutăcioși, puteam să facem o fotografie dimineața la ora 06.00. Poate credeți că este sala de intructaj la vreun post de poliție uitat …..de ,,lucrătorii’’ din cadrul Serviciului Logistic al I.P.J. Dolj…. dar vă înșelați! Sala de intructaj din fotografii apartine Secției 6 Poliție din Craiova! Pardon, din centrul Craiovei!

Poate credeți că există o situație de urgentă, avarii la vreo ,,conductă’’ principală etc! După cum puteți observa, primul rând de geamuri lipsește cu desăvârșire. Iar această sală de instructaj este atât de bine încălzită de nu mai puțin de 3 (trei) anișori! Credem cu tărie că șeful Serviciului Logistic din cadrul I.P.J. Dolj are aceiași temperatură în birou, de 10* C, pentru a fi solidar cu polițiștii de la Secția 6 Poliție Craiova.

Am înțeles că șeful Secției 6 Poliție Craiova, a intrat în greva foamei in fața secției, pentru că nu poate rezolva această situație deosebită! De trei anișori domnii de la Serviciul Logistic ,, nu pot golii instalația’’! Să fie instalația de la centrala nucleară Cernavodă? Domnule Inspector Șef, dumneavoastră v-au raportat această situație domnii din cadrul Serviciului Logistic? Nu au avut timp în trei anișori? Șefi ori ,,manageri’’ există la Secția 6 Poliție? În birourile lor este aceiași temperatură? Întrebăm și noi….”, este mesajul poliţiştilor de la sindicatul Europol din Doolj.