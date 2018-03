Polițistul erou din Iași! A intrat în apa rece ca gheața și a salvat două fete!

Două fetite, in varsta de 11, respectiv 12 ani au intrat in apa dar nu au mai reusit sa iasa. Autoritatile au intervenit prompt si le-au scos la timp din apa. Acestea se aflau in soc hipotermic si au fost transportate de urgenta la Spitalul Sf. Maria din Iasi.

Teodor Buculei, in varsta de 22 de ani este politistul care le-a scos pe fetite din apa rece. Acesta este fiul comisarului-sef Ovidiu Buculei.

La fata locului s-au deplasat mai multe echipaje medicale, dar si politistii care urmeaza sa stabileasca cu exactitate cum s-a produs incidentul.

Un apel 112 la ora 17:17, din zona orasului Podu Iloaiei, sesiza ca doua fetite, de 11 si 12 ani, erau in pericol de inec, intr-un bazin al barajului de protectie spre localitatea Erbiceni, fiind dirijata patrula de politie din cadrul Politiei Orasului Podu Iloaiei, care s-a deplasat cu maxima urgenta. Acestia au reusit sa intervina la timp, intrand in apa dupa acestea, utilizand haine de uniforma. In urma acestor interventii, fetele au fost salvate, fiind in afara pericolului. Le-a fost acordat primul ajutor de politisti, iar ulterior de ambulanta, fiind conduse la domiciliul acestora din Podu Iloaiei. Patrula de politie era formata din auto, Ag. Tanasa Stefan si Ag. Buculei Teodor, fiind semnalat interesul presei.

Sursa: bzi.ro