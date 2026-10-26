Pompier rănit și autospeciale avariate, în Argeș! Localnicii au atacat salvatorii veniți să stingă un foc scăpat de sub control

Pompierii au fost atacați de localnici /Foto: Facebook
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Situație halucinantă în Argeș! Pompierii chemați să stingă un foc ce scăpase de sub control au fost atacați de localnici. Oamenii au aruncat cărămizi în pompieri, iar unul dintre ei a ajuns la spital în urma celor întâmplate. Două autospeciale au fost și ele avariate. A fost necesară intervenția mascaților din cadrul SAS și a jandarmilor pentru restabilirea ordinii.

O tradiție de sute de ani s-a transformat într-un scandal uriaș în Argeș. Pompierii au fost solicitați să intervină duminică seara, 25 octombrie, în Ștefănești, pentru a stinge Focul lui Sumedru care scăpase de sub control. În ajunul sărbătorii de Sfântul Dumitru, localnicii fac focuri în zone publice, doar că de această dată unul a scăpat de sub control.

Însă, deși au fost solicitați să intervină, pompierii au fost atacați de localnici. Aceștia au devenit agresivi, fiind supărați că intervenția pompierilor le-a stricat petrecerea.

Un pompier a ajuns la spital și două autospeciale au fost avariate

Scandalul a izbucnit la intervenția pompierilor care voiau să stingă un foc scăpat de sub control. Însă, mai mulți indivizi s-au opus, considerând că stingerea Focului lui Sumedru le sparge și petrecerea. Localnicii au devenit agresivi și au început să arunce cu tot felul de obiecte către salvatori.

Un pompier în vârstă de 47 de ani a fost lovit în piept cu o cărămidă și a avut nevoie de îngrijiri medicale. Bărbatul a fost transportat la spital, iar acum este internat.

„Pe parcursul misiunii de stingere a incendiului, persoanele aflate la faţa locului au manifestat un comportament agresiv atât faţă de forţele de intervenţie, cât şi faţă de autospeciala de stingere. În urma incidentului, unul dintre colegii noştri a fost rănit”, transmite ISU Argeş.

Pompierii au fost atacați /Foto: Facebook

A fost necesară intervenția mascaților din cadrul SAS și a jandarmilor pentru restabilirea ordinii. În urma celor întâmplate, două autospeciale au fost avariate. Trei agresori au fost reţinuţi și au fost conduși la sediul poliției pentru audieri.

„Pentru aplanarea stării conflictuale, la faţa locului s-au deplasat luptătorii Serviciului pentru Acţiuni Speciale din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Argeş, echipaje ale Poliţiei Municipiului Piteşti, Poliţiei Oraşului Ştefăneşti şi jandarmi ai Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Argeş, care au restabilit situaţia. În urma incidentului, din primele verificări, a reieşit că un pompier din cadrul ISU Argeş ar fi fost lovit de un obiect contondent aruncat de una dintre persoane”, a transmis IPJ Argeș.

 

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