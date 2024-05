Portretul Regelui Charles a stârnit un val de controverse! A fost catalogat ”demonic”, iar monarhul n-a fost încântat

Un portret de al Regelui Charles a creat adevărate controverse, atât în mediul online, cât și în presa internațională. Fanii familiei regale britanice nu s-au mai putut abține și au spus tot ceea ce le-a trecut prin cap. Iată cum a fost catalogat cel mai recent portret realizat pentru Regele Charles! Monarhul nu a părut prea încântat de rezultat.

În urmă cu puțin, Regele Charles a dezvelit portretul la Palatul Buckingham, imaginile ajungând rapid virale pe rețelele de socializare. Fanii familiei regale au observat imediat cum a fost pictat monarhul. Autorul lucrării a ales să folosească din abundența de roșu, care dă senzația că Charles ar fi plin de sânge!

Portretul Regelui Charles, motiv de batjocură pe internet. „Vine să-ți ia sufletul!”

Portretul a ajuns viral pe rețelele de socializare, iar gurile rele spun că acesta ar fi un mesaj subliminal. În lucrare, Regele pare că ar domni direct din Infern. Oamenii nu s-au putut abține din comentarii, iar rețelele de socializare au fost luate cu asalt cu păreri diverse, dar și consiprații de tot felul.

„Acum se arată fața adevărată a conducătorilor lumii” „Bietul Charles, cum de a fost văzut astfel de acest pictor”, sunt doar câteva dintre comentariile lăsate de fanii familiei britanice.

Mai mult, unii oameni au ajuns să-l compare pe Rege cu Dracula, sau alte personaje de gen, ca Vigo din Carpați.

„Acum zici că vine să-ți ia sufletul!”, a mai scris cineva.

În ciuda comentariilor negative pe care le-a primit despre lucrarea, autorul portretului a ținut să justifice alegerea cromatică pe care a făcut-o. Artistul a fost prezent la dezvelirea portretului la Palatul Buckingham și a ales să-l întruchipeze pe monarh în uniformă militară. Astfel, Jonathan Yeo, a răspuns la întrebările care stau pe buzele tuturor „De ce abundența de roșu? Ce idee este aceasta?”.

„Singura îndrumare [de la Compania Draper, care a comandat portretul] pe care am primit-o a fost legată de dimensiunea lucrării și de faptul că Maiestatea Sa trebuia prezentată în uniformă militară. În afară de asta, nu a existat nicio direcție, ceea ce este incitant, dar puțin descurajant”, a dezvăluit Jonathan Yeo.

Cum justifică artistul care a realizat portretul Regelui Charles alegerea cromatică pe care a făcut-o

Cel care a dezvelit lucrarea a fost însuși Regele Charles, care a numit tabloul „remarcabil”.

Mai mult, artistul care a realizat portretul a explicat de ce a ale să folosească atât de mult roșu dar și de ce a pictat într-un stil aparent contemporan.

„Roșul a fost inspirat de Gărzile Țării Galilor, dar am vrut ca tabloul să fie puțin mai contemporan și fundalul să nu împiedice deloc observarea chipului și a personalității. Nuanța am experimentat-o anterior și am exploatat-o acum, considerând că a funcționat foarte bine. Am vrut să mă asigur că nimic altceva nu interferează cu echilibrul. A fost un amestec frumos de tradițional și contemporan”, a mai spus Yeo.

Un lucru este sigur, cel mai recent portret al Regelui Charles a stârnit adevărate controverse. Cu toate acesta, artistul susține că roșul este contemporan și îi pune chipul în lumină monarhului.

În ciuda faptului că regele Charles este pictat în nuanțe de roșu, chipul acestuia este blând, având un fluture care îi plutește deasupra umărului drept. Se pare că fluturele nu reprezintă doar pasiunea monarhului pentru natură, dar și metamorfoza acestuia de la rangul de Prinț de Wales la Regele Charles.

