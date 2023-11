”Pot să fiu și dur!” Interviu savuros, plin de sare și piper, cu Nicolai Tand: ce spune despre rolul de jurat la Chefi la Cuțite

Nicolai Tand a oferit un interviu „savuros”, plin de „sare și piper”, în exclusivitate pentru CANCAN.RO. Chef-ul de la Super Neatza a dat tot din casă, explicând ce se întâmplă atunci când gătește soția. Chiar dacă își laudă partenera de viață, susținând că dă un gust extraordinar preparatelor, copiii familiei sunt de altă părere și îl preferă în bucătărie pe tatăl lor.

Nicolai se conformează și le face pe plac tuturor, în doi timpi și trei mișcări. Însă dincolo de latura personală, matinalul de la Antena 1 este extrem de ancorată în progresul profesional și spune că s-ar simți pregătit pentru rolul de jurat în emisiunea „Chefi la Cuțite”. Nu de alta, dar au existat o mulțime de zvonuri conform cărora ar fi cooptat în acest proiect de Mona Segall.

Duelul bucătarilor din familia Tand a fost decis de copii. Cei mici l-au ales pe Nicolai în detrimentul mamei lor: „Mi s-a spus să trec iar în bucătărie!”

CANCAN.RO: Tu cum te pregătești pentru perioada sărbătorilor? Nu e o presiune suplimentară asupra ta, având în vedere că ești bucătar și toată lumea se așteaptă ca acasă la Nicolai Tand să se mănânce bine?

Nicolai Tand: N-am o presiune, pentru că dacă faci asta în fiecare zi, nu-i o problemă. În general, când vin sărbătorile, vin cu o presiune, pentru că e foarte multă muncă și vrem ca la un moment dat, când mergem acasă, să stăm o săptămână, Crăciunul și Revelionul. E o presiune pe care ne-o punem cu toții pentru că vrem să facem foarte multe lucruri într-un timp foarte scurt. Aia e problema, dar în rest alergăm de dimineața până seara.

CANCAN.RO: Ție îți mai vine să gătești acasă?

Nicolai Tand: Eu gătesc aproape în fiecare zi acasă.

CANCAN.RO: Ar fi amuzant să spui că soția gătește mai bine decât tine!

Nicolai Tand: Soția mea gătește senzațional. Are un gust la mâncare senzațional, dar eu gătesc mai mult acasă, pentru că-mi place. În momentul în care gătesc, spăl vasele în același timp, rămâne bucătăria curată, fac mult mai repede. Ei îi ia mai mult timp, este o mamă care gătește pentru copiii ei.

CANCAN.RO: Dar copiii nu cer să mânânce de la tati, nu de la mami?

Nicolai Tand: Ba da, într-o săptămână n-am făcut eu de mâncare și după patru zile mi s-a spus să trec iar în bucătărie.

Nicolai Tand se declară pregătit pentru un eventual rol de jurat în show-ul „Chefi la Cuțite”: „Pot să fiu și dur!”

CANCAN.RO: Faci Neatza, ai făcut „Te cunosc de undeva!”, înțelegem că ar urma „Chefi la Cuțite”?



Nicolai Tand: Nu știu, bade. Cred că știi mai multe decât mine. Până nu-i nimic clar, deocamdată îmi văd de treaba mea. Am o viață oricum foarte ocupată și îmi văd de treaba mea.

CANCAN.RO: Deci dacă se concretizează proiectul, îl vei îmbrățișa…

Nicolai Tand: În general sunt un tip destul de deschis la proiecte noi. Când am făcut și Dancing on Ice, voiam să le arăt copiilor și câteodată și celor care sunt acasă și zic «nu pot să fac asta». Am vrut să le arăt că poți învășa lucruri. N-o să ajungi să trăiești din asta. Dar eu n-am știut să patinez, acum știu să patinez cu fața, cu spatele, să tai gheața. Și mă duc din când în când. La cântat, la fel mă duc. Sunt deschis la prosteală.

CANCAN.RO: Mă gândesc că dacă ai participa în show-ul „Chefi la Cuțite”, n-a avut niciodată un jurat care să fie pe pozitiv. Nici dacă ar fi preparatul rău, tu n-ai arunca farfuria!

Nicolai Tand: Nu știu dacă aș arunca cu farfuria, dar pot să fiu și dur. Pentru că în meseria de bucătar ai și bune și rele, depinde ce se cere în general. Ca să pot să scot în evidență niște lucruri și bune și rele, normal că pot să fac treaba asta. Dar în general îmi place pozitivitatea lucrurilor. Cred că de la ai mei am primit asta, de la Maramureș, oamenii sunt un pic mai liniștiți și mai calzi.

