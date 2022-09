Revelația noului sezon al emisiunii „Te cunosc de undeva!” este Nicolai Tand care face echipă cu Feli Donose, într-o combinație de voce și carismă televizată. Se înțelege limpede cum și-au atribuit rolurile, însă Nicolai, simpaticul bucătar, nu dă înapoi când vine vorba despre provocarea supremă, cea a cântatului. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, vedeta a vorbit despre integrarea în „show-ul transformărilor”, precum și despre motivul care l-a mânat în luptă cu artiști consacrați, pregătiți să facă față personajelor oferite de „ruletă”.

În prima gală a sezonului cu numărul 18, Nicolai Tand și Feli Donose au fost învinși de Emilian Nechifor și WRS, tinerii care au stârnit simpatia juraților. Însă reprezentația chef-ului de la „Neatza” a fost una mult peste așteptări, luând în calcul reacțiile Andreei Bălan și pe cea a lui Cristi Iacob. Responsabilii notelor au fost vizibil atinși de impersonarea lui Nicolai, care a intrat cu brio în pielea lui Jay-Z. Începutul a fost promițător, dar Nicolai nu se lasă și ia lecții în privat pentru perfecționarea tehnicii vocale.

Nu de alta, dar factorul motivant pare să fie chiar Ilona, fiica vedetei, alături de care acesta se vede cântând, într-un „tablou” emoționant tată-fiică.

„Mi-ar plăcea să cânt pentru Ilona mea…”

CANCAN.RO: Cum este „Te cunosc de undeva!” pentru tine, căci înțeleg, poate cântai în bucătărie sau nu cântai nici acolo?

Nicolai Tand: Nu aș zice cântat, urlat aș zice, chinuit aș zice, cântat n-aș zice. Până acum, aș fi zis că mă pricep un pic la cântat, dar deloc!

CANCAN.RO: Păi și cum ai acceptat provocarea aceasta? Erai sigur pe calitățile tale vocale sau ai zis că vrei să o bifezi ca experiență „once in a lifetime”?

Nicolai Tand: Sunt atât de ocupat că niciodată nu mi-aș lua timpul să mă duc să iau lecții de canto. Și mi-ar plăcea să cânt pentru Ilona mea, pentru că ea cântă foarte fain, are o voce foarte bună, mai joasă. Și mi-ar plăcea să cânt cumva cu ea, de plăcere, ca tată-fiică. Dar, mai departe, sigur nu-mi luam timpul necesar, așa că s-a întâmplat, mi s-a propus, am zis „OK!”. Stilul meu caracteristic, nu îmi place să zic nu la nimic. Și atunci m-am băgat în horă. Mi s-a mai propus acum câțiva ani singur și am zis că „Nu, e imposibil!”. Și acum cred că m-am relaxat, am luat-o ca pe o provocare sau o joacă, nici măcar nu știu!

„Avantajul meu e că nu mi-e rușine nici de ridicol„

CANCAN.RO: Am vorbit și cu Ozana Barabancea, fix despre tine am întrebat-o. Mi-a zis: „Sunt momente în care se descurcă foarte bine, dar și când nu se descurcă, îl taxez!”. E adevărat, e exigentă?

Nicolai Tand: Nu ți se pare normal? Eu în bucătărie aș face la fel! Poți să zici: „Cânți bine, nu cânți bine, ai de progresat!”. Cred că avantajul meu în această competiție e că sunt un fel de încăpățânat și îmi place să muncesc foarte mult. Ăsta e un lucru bun, dacă tot muncești și vrei și te zbați și iei ore, că iau ore și ca să țin cât de cât pasul. Încă n-am ajuns în momentul în care să mă relaxez, încă sunt foarte stresat, dar e o normalitate.

N-am cântat niciodată, la modul cel mai serios, adică e un lucru foarte greu să intri pe ritm. Să lălăiești o piesă după cineva, toți am cântat, am fredonat niște piese. Dar să cântăm noi pe negative, uneori nici nu înțelegeam când trebuie să intru!

CANCAN.RO: Cum sunt personajele feminine pentru tine?

Nicolai Tand: Încă n-am ajuns, dar sunt sigur că în acest show trebuie să am de toate. Adică să fiu și bărbat și femeie și să dansez și să nu dansez. Mi se pare ca să participi la acest show, ruleta mai mult ca sigur știe ce are de făcut și că le amestecă așa de bine, încât trebuie să trecem prin toate! Avantajul meu e că nu mi-e rușine nici de ridicol. Adică o să dau tot ce pot din mine și dacă, la un moment dat, nu o să iasă cum trebuie, nu e o problemă, o să încerc să mă distrez!

CANCAN.RO: Dar e mai greu cu dansul sau cu cântatul?

Nicolai Tand: Sunt cam de lemn, recunosc, știi marionetele când le poartă cineva? Cam așa sunt eu, marioneta aia, și de lemn, stau și prost cu vocea. Dar uite că m-am băgat, am tupeu!

