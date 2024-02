Brandy este unul dintre cei mai cunoscuți maneliști ai anilor 2000! Cântărețul a făcut istorie cu piese precum “Oana, Oana”, “Cu ea cu ea” sau “E doar a mea”, însă ascensiunea i-a fost oprită de o dramă, despre care acesta vorbește pe larg în emisiunea CANCAN EXCLUSIV. Mai mult, Brandy dezvăluie cum faima i-a distrus viața personală. A rămas cu muzica, pe care ne-o fredonează într-o reprezentație LIVE de senzație!

Cantautorul își împărtășește experiența personală și semnalează greșelile pe care le-a comis în drumul său, ce putea fi unul cu mult mai pronunțat. Brandy dezvăluie pe ce a cheltuit sume colosale, ce se pot ridica la aproximativ un milion de dolari. Finanțele au mers către cluburi și mașini, dar au compensat și ghinioane care l-au tot urmărit pe manelist.

Celebrul manelist al anilor 2000 dezvăluie cine este Oana, cea care dă numele piesei care l-a consacrat: „Fata avea prieten!”

CANCAN EXCLUSIV: Cine era Oana, din piesa ta consacrată?

Brandy: Calculez și eram la școală, în clasă o aveam pe una Oana.

CANCAN EXCLUSIV: Îți plăcea mult de ea?

Brandy: Era nenorocire. Cum îmi plăcea de una, poate nu aveam curaj să îi spun.

CANCAN EXCLUSIV: Oana știe că a fost făcută pentru ea piesa?

Brandy: Cred că am mai aruncat eu câte o vorbă, chiar și de curând, că e la mine la prieteni, am reluat prietenii din liceu, nu știu dacă a înțeles exact. Săraca fată, de câte ori ieșea la tablă, făceam pe toată lumea să râdă, se rușina și pleca.

CANCAN EXCLUSIV: Ce îți plăcea cel mai mult la ea?

Brandy: Tot.

CANCAN EXCLUSIV: Ai fi vrut să îți devină soție?

Brandy: Eram prea mic, ce gândeam eu la 18 ani. Eu m-am maturizat foarte greu, eram în lumea mea cu muzica. Trebuia să cânt, așa m-a ghidat Dumnezeu.

CANCAN EXCLUSIV: Tu nu i-ai spus niciodată clar că îți place de ea?

Brandy: Spre sfârșit, dar fata avea prieten. Acum înțelegi de unde toate melodiile de dragoste.

Brandy explică de ce faima i-a distrus viața personală, plasându-l în imposibilitatea de a-și întemeia o familie

CANCAN EXCLUSIV: Tu ai soție acum, ai fost căsătorit?

Brandy: Sunt cu cineva de trei ani. Dar n-am făcut până acum niciun fel de greșeală cu nuntă și copii, m-am ținut tare. Deduc că într-un final n-a fost bine. Depinde cât de ambițios ești în viață și curajos. Te arunci, dar nu toate ți se împlinesc, tu ai vrea, săracul, forțezi și cazi în alte alea. Așa a fost să fie, dar eu am vrut. E foarte greu cu meseria de artist, să stai cu cineva care lucrează și are o viață de om obișnuit, nu poți decât să-l tragi și pe el după tine în totalitate. Dar fiecare are un destin, ai vrea să-l faci tu și pe celălalt vedetă, dar nu se poate. Eu am vrut să le aduc pe respectivele la același nivel ca mine, dar nu merge. Când ești faimos acolo sus, e foarte complicat.

CANCAN EXCLUSIV: Simțeai că nu ești înțeles?

Brandy: Nici acum nu sunt înțeles. Apar geloziile și până la urmă și invidia, că tu ai deschis gura 30 de minute și ai luat niște bani, iar oamenii muncesc pentru aceiași bani, e ceva foarte greu de înțeles pentru un om obișnuit.

CANCAN EXCLUSIV: Faima ți-a distrus viața personală?

Brandy: Da. Nici acum nu e ce trebuie, am încercat de trei ani să-mi fac relație, dar nu am ajuns undeva. Cum să te căsătorești când respectiva se ține după tine sau la orice începe o discuție. Nu e un calvar?! Eu trebuie să fiu agitat cu munca mea.

Milionul de dolari, cheltuit de cântăreț pe cluburi și mașini: „Unde era Columbeanu, eram și eu, la VIP!”

CANCAN EXCLUSIV: Ai făcut milionul de euro din muzică?

Brandy: Sigur s-a cheltuit. Dar Dumnezeu îți dă niște șanse, dacă tu le ratezi, mai greu să ieși din situație.

CANCAN EXCLUSIV: Tu le-ai ratat?

Brandy: Dacă Dumnezeu îți dă să faci bani, să fie liniște, să te bucuri de una și de alta, de ce alegi să nu îți fie bine?! Dar unde am făcut risipă, e că mi-a plăcut viața la modul de distracție. Eram în Regie la Clubul de Manele, pe banii mei, mașina mea, nu îmi plătea nimeni nimic. Mi-am făcut nervii, pe acolo, între timp era și Dumars. Mă duceam și la Dumars, îmi luam masă la VIP, figuri, îmi plăteam masa. Apoi începuse Million Dollars, eu toată săptămâna, de marți până vineri ieșeam. Sâmbăta cântam, îmi era de ajuns.

La Million Dollar mă îmbătam, îmi plăteam masa, făceam ce voiam eu. După Million a venit Bamboo, cine ne mai scotea de la Bamboo, la VIP?! Unde era Columbeanu, eram și eu, la VIP. Unde era Delia, eram și eu. După Bamboo, plecam la Han. Mese peste mese, peste mese, am plecat și în vacanțe, mi-am făcut nervii. Când un apartament era 10.000$, eu două le-am consumat pe mașini, poate chiar trei.

Brandy, urmărit de succes, dar și de ghinioane ce-i puteau fi fatale: „Doamne, chiar așa vrei să mor?!”

CANCAN EXCLUSIV: Ce mașini tari ai avut?

Brandy: Imediat după ce am scos „Oana Oana”, aveam 10000$ cash și am vrut o mașină. Mi-am luat un Golf 4 cu televizor, am dat 9500$. Eram șmecher, atât era un apartament. După Dacia 1300, am avut Cielo automat, full, 3000$. Am vândut-o și pe aia, mi-am luat Golf. Eu n-aveam permis, îmi schimbam mașinile, dar nu aveam permis.

CANCAN EXCLUSIV: Păi și conduceai?

Brandy: Nu am pus mâna niciodată. Eram boss, la liceu mă duceam cu mașina, aveam șoferul meu, cașcavalul meu, figurile mele, dintr-un om vai de capul nostru! Avea două luni mașina, niște probleme la ABS, am băgat-o la Porsche, trebuia să ajungem la Alexandria, la un bal de boboci, înaintea mea cânta Andreea Bălan. Am luat mașina de acolo, 1.6 benzină, mergea goarnă. Eram cu prietenul meu, eram deja obosiți din oraș, îl țineam după mine toată noaptea. I-am zis să îi dea să vedem cât prinde mașina, pentru noi era OZN. La Vârtoape, era într-o vale și a vrut să se bage în depășire, s-a băgat înapoi, a trecut mare TIR. Apoi, cum am urcat în deal, la Vârtoape, căruță nesemnalizată. Trage repede de volan, venea altul din față, ne-am redresat, dar mașina s-a rostogolit în șanț. A fost prima belea din viața mea.

A început mașina să se rotească și eu, în timp ce se răsturna mașina, am zis că s-a oprit, am deschis ochii și eram cu fundul în sus. Atunci m-am speriat foarte tare și am zis în sinea mea, «Doamne, chiar așa vrei să mor?!». Și s-a oprit mașina pe roți, era praf. Eram lovit în piept, mi se oprise respirația și nu îmi mai reveneam, muream cu ochii deschiși. M-am dat jos pe geam și m-am întins, nu îmi reveneam cu respirația, dar într-un final a fost bine. Nu eram rupt, dar mă durea umărul, șoferul era pe câmp, a venit Salvarea, l-a luat pe el. Mă sunau și de la balul de boboci, m-am dus și am cântat, ca să nu dezamăgesc oamenii. Apoi am schimbat Golful, l-am dat pe 3000$, de atunci am ținut-o numai în accidente, am avut foarte multe ghinioane. După asta, mi-am strâns bani, puteam să-mi iau al doilea apartament, mi-am luat Mercedes din Germania, C Klasse 2003. Nu mă încadram cu banii, aveam vreo 14000$ la mine, era fix pe fix.

