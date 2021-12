Poveste incredibilă! O fată a aflat că este însărcinată cu doar o oră înainte să nască. Cum a fost posibil

O tânără de 20 de ani a povestit o experiență extrem de ciudată cu sarcina sa din urmă cu trei ani. Pe când era doar o eleva la liceu, Hannah a rămas însărcinată, însă nu și-a dat seama decât în momentul în care a fost pe punctul de a aduce pe lume copilul.

Ea a explicat că s-a trezit într-o dimineață cu dureri uriașe de stomac și de spate și a fost transportată de urgență la spital cu suspiciune de apendiciată, însă medicii i-au spus că i s-a rupt apa.

Tânăra a mărturisit însă că a crezut doar că e constipată în perioada când avea dureri mari de stomac și nu a băgat de seamă prea mult.

“M-am trezit într-o dimineaţă cu o durere de stomac şi spate, credeam că sunt constipată. Tata m-a găsit apoi pe toaletă şi mama i-a zis să sune la salvare. Ne-au spus la telefon că ar putea fi apendicită și că o ambulanță este pe drum. Apoi au sunat înapoi şi au spus că nu sunt ambulanţe disponibile şi că tatăl meu trebuie să mă aducă la Urgenţe”, a spus Hannah.

Medicii și-au dat seama imediat depsre ce este vorba și au informat-o că e în travaliu. Aceștia au ieșit afară din salon și le-au transmis părinților ei că nu e deloc vorba de apendicită, ci că vor deveni bunici.

“Am ajuns la spital şi au vrut să-mi ia sânge, dar mă durea prea mult ca să stau nemişcată pentru ca ei să introducă acul, două secunde mai târziu mi s-a rupt apa şi mi-au spus şocaţi că sunt în travaliu. Mi-au dus părinții într-o cameră să le spună că sunt pe cale să devină bunici. Apoi i-am cerut mamei să rămână cu mine şi tata a rămas în sala de aşteptare cu ceai şi biscuiţi, încercând să îl sune pe fratele meu. Au venit câteva moaşe din partea cealaltă a spitalului şi 50 de minute mai târziu am născut o fetiţă. Atunci mi-au spus că trebuie să fim transferați la alt spital în ambulanțe separate și că pot merge în mașina tatălui meu, chiar dacă de-abia născusem. Acum sunt o mamă singură şi am un copil sănătos de trei ani”, a mai spus ea pentru The Sun.