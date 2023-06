Povestea „băiatului cu vestă albastră” de la Decathlon București: „Era surdo-mut”

Pe data de 20 iunie, un bărbat pe nume Cristi Pitulice a făcut cunoscută povestea unui angajat de la Decathlon București, poreclit de el „băiatul cu vestă albastră”. Clientul a observat că tânărul era surdo-mut și a făcut tot posibilul să îl ajute, dar ce a văzut când a ajuns la casa de marcat i-a lăsat un gust amar. Pentru a-l felicita, totuși, pe individ, a ales să-i spună situația pe rețelele de socializare.

Ajuns la Decathlon București, Cristi a început să-i spună „băiatului cu vestă albastră” ce ar avea nevoie, fapt firesc, din moment ce lanțul de magazine are astfel de consilieri de vânzări printre raioane, pentru a face cumpărăturile mai ușoare. La un moment dat, tânărul i-a arătat ecusonul pe care scria faptul că nu poate auzi și nu poate vorbi. Faptul că este surdo-mut nu a fost un impediment în realizarea cumpărăturilor, ba mai mult de atât, a dat dovadă de o atitudine grozavă, de lăudat.

„Astăzi am oprit la Decathlon pentru niște mărunțișuri și pentru a nu-mi complica existența, am zis sa apelez la un băiat cu vestă albastră, foarte zâmbitor. M-am apropiat de el, l-am salutat și am început să turui necesarul.

El a început să dea din mână și să îmi arate ceva înscris pe bluza lui, la piept. Era surdo-mut.

M-am orientat degrabă să îi arăt câteva obiecte prin care sa înțeleagă ce vreau (supapa unei mingi să înțeleagă că vreau un ac de umflat, sticla de apa – pelerină de ploaie șamd).

Friends, băiatul ăsta m-a purtat prin tot magazinul cu o precizie și dibăcie extraordinare. Cu o atitudine foarte calda și dornic sa ajute. A fost minunat”, a spus Cristi Pitulice pe Facebook.

Ce s-a întâmplat cu „băiatul cu vestă albastră” de la Decathlon București

Ajuns deja la coada de la casa de marcat, Critsi Pitulice care a avut o interacțiune minunată cu angajatul a aruncat o privire spre el. Fix în acel moment, a văzut cum o femeie din Decathlon București l-a respins vehement când a observat că este surdo-mut. Mai mult decât atât, și-a tras de grabă copilul din direcția sa. Angajatul și-a continuat treaba, chiar dacă a avut parte de un comportament total neadecvat.

„La casă era un pic coadă si m-am uitat după el. O mamă cu un puști s-a oprit să-l întrebe ceva, băiatul i-a arătat înscrisul de pe piept și în secunda doi, femeia a plecat, trăgând copilul după ea și gesticulând abundent. Nu am văzut reacția băiatului surd, dar a rămas acolo, în continuare, încercând sa fie de ajutor.

Una peste alta, felicitări Decathlon România !! Felicitări pentru implicare și pentru atitudine”, a adăugat Cristi Pitulice pe Facebook.



