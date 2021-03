Povestea care îți rupe sufletul. Cum a reacționat un vânzător din piață, atunci când i s-au oferit mai mulți bani pe câteva mere

De cele mai multe ori, oamenii preferă să cumpere alimente din magazine, ignorând piețele care sunt pline de vânzători care încearcă să vândă legumele și fructele pe care le cresc în propria curte, cu atâta răbdare și dăruire.

O femeie din Iași a avut parte de o experiență emoționantă, atunci când a mers la piață, pentru a cumpăra câteva mere. A ales 4 și le-a pus pe cântar, urmând să afle prețul. Ceea ce a urmat a devenit o întreagă poveste care a impresionat pe toată lumea.

„Am ales 4 mere si le-am pus pe cantar. Vanzatorul imi zice 5.5 lei ‘nu vreti sa mai pun unul pana la 6 lei’? Ii dau 6 lei si ii zic sa pastreze restul. Omul bagă mana intre nuci si-mi pune in punga un pumn intreg. Practic pumnul ala valoreaza cât merele.

Asta e o chestie pe care am observat-o in piata mereu. Vanzatorul din piata mi-a dat mereu mai mult. S-a scotocit in buzunare sa-mi dea restul de 50 bani mereu si daca nu a avut a cerut la vecinu’ de stand. Am capatat nuci, un porumb, o rosie, o floare, o legatura de leustean, in plus de la piețari. Niciodata un hipermarket nu mi-a vandut produsul daca nu aveam 50 de bani. Niciodată!” se arată în postarea ei, de pe Facebook.

Cât costă un kilogram de cireșe, în piață

Pe tarabele din București au apărut deja primele cireșe. Coapte și cu un aspect frumos, fructele te atrag de la prima privire pe care le-o arunci. Cu toate acestea, prețul lor este unul colosal.

Oamenii s-au revoltat de-a dreptul atunci când au văzut care este, de fapt, prețul unui kilogram de cireșe. Într-o piață dintr-un cartier de lux al Capitalei, fructele pot ajunge să coste chiar și 200 de lei, astfel că nu este de mirare că unii români nu-și pot permite să cumpere nici măcar jumătate de kilogram, echivalentul a 100 de lei.