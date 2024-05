Povestea care l-a emoţionat pe Pescobar. I-a trimis bani instant

Paul Nicolau nu stă rău deloc la capitolul finanțe! Omul de afaceri se bucură de un real succes pe plan material și nu duce lipsă de bani. Pescobar, așa cum este cunoscut în showbizul de la noi, a plecat de jos și a muncit pe brânci pentru tot ce are acum. A avut parte de începuturi grele, însă nu s-a dat bătut și a luptat pentru afacerile lui. Pentru că știe perfect cum e să nu ai, afaceristul îi ajută pe alții ori de câte ori poate. De curând, acesta a rămas impresionat de povestea unui bărbat care merge adesea la o biserică din București. I-a trimis bani fără să stea pe gânduri!

Pescobar are un real succes în afaceri, însă nu uită niciodată de unde a plecat. Așa că, de fiecare dată când are ocazia, patronul de la Taverna Racilor sare în ajutorul celor care au nevoie. De curând, Paul Nicolau a rămas impresionat de povestea unui bărbat modest, care merge în fiecare marți și vineri la biserica Sf. Antonie din Capitală, pentru a avea grijă de lumânările puse de enoriași.

Un utilizator de pe Instagram i-a scris lui Pescobar un mesaj în care i-a oferit detalii despre povestea bărbatului de la lăcașul sfânt, care face fapte bune fără să aștepte o recompensă.

„Tot am văzut postările tale de ceva timp cu 50 sau 100 de euro, ești tare, bravo. Toți ăștia care au bani din România nu au avut nicio inițiativă de genul, baaai Paul, niciunul. Să-ți dau răspunsul la întrebarea ta.

E un băiat foarte modest și sărac, nu cerșetor și nu tupeist pe care îl găsești în fiecare marți și vineri la biserica Sf. Antonie (Curtea Veche) care are grijă de sutele de lumânări care se aprind la „vii” sau „morți” afară, dar sunt sute de lumânări.

Mă impresionează mereu pentru că are un handicap la picioare din naștere (se vede), nu are școală pentru că are un ușor retard, dar mereu îl găsești la biserică. Când am precizat, curat, mă repet modest și își face treaba acolo fără să ceară”, se arată în postarea publicată de Paul Nicolau, în mediul online.