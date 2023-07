Povestea cutremurătoare a lui Ionuț, prietenul Andrei și al lui Dorian Popa: născut din incest, ars cu fierul de călcat și opărit cu apă clocotită, gonit din casă în pielea goală! Ce sfat i-a dat Stela Popescu

Are doar 21 de ani, iar de o lună este în echipa de producție la emisiunile galelor RXF. Dacă legi doar două vorbe cu el, îți intră imediat la suflet. Trece în anul al treilea la Jurnalism, visează la o carieră în televiziune, dar muzica îi este hobby de când era un copilaș. Pe scenă a urcat în repetate rânduri și a impresionat. A cunoscut vedete, Andra, Dorian Popa… Lista se duce mult. Dar ce ascunde, însă, povestea de viață a lui Ionuț întrece chiar și o imaginație bolnavă. Prin calvar a trecut tânărul care a luat viața în piept, după ce mama biologică l-a lepădat la doar doi anișori, apoi l-a adus, din nou, lângă ea și l-a tratat fără suflet. Dezvăluirile lui Ionuț, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, sunt cutremurătoare! A fost batjocurit de femeia care i-a dat viață, dar a supraviețuit, iar acum nici măcar cu tristețe nu privește în urmă!

Un suflet curat i-a fost salvarea. Femeia care l-a adoptat îi este adevărata mamă. L-a luat de la o casă de copii și a început să-i îndrume pașii, atunci, micuți. Credea că a reușit, dar mama biologică a vrut, parcă, să-i pună piedică. I-a pus, aproape-l și dărâmase, zile de calvar. Una după alta. Bătut, umilit, ars cu fierul de călcat.

Ionuț Stoican ține, din start, să facă o precizare, înainte de intra în dezvăluirile care-ți fac pielea de găină: ”Fac cunoscută povestea mea de viață nu pentru milă, ci pentru a-i încuraja pe alții și pentru a le arăta altora că poți să te ridici din orice și poți să faci absolut orice-ți dorește inima, atât timp cât ai o minte sănătoasă într-un corp sănătos.”

Părăsit de mamă la casa de copii din București

Acum, țineți-vă respirația! Ceea ce spune Ionuț este, de-a dreptul, șocant! ”Povestea mea de viață începe așa: m-am născut în Sinești, în apropiere de București, iar la vârsta de doi ani am fost dat spre adopție la o casă de copii din București. Ulterior, am fost transferat la casa de copii din Slobozia. După câteva zile, a venit mama mea adoptivă. Era în căutarea unui copil. Și, la un moment dat, m-a văzut, i-a plăcut de mine.

A semnat actele de adopție, m-a luat. Până la vârsta de șase ani am stat la familia respectivă, cu mama adoptivă. Totul a fost bine, frumos timp de patru ani, cât am stat acolo, la Slobozia, dar…”, spune Ionuț.

L-a smuls din mâinile mamei bune: ”Era cidat să…”

Acel ”dar” are, din păcate, continuarea halucinantă! ”La un moment dat, în noiembrie, mama a primit un telefon și, apoi, o vizită neașteptată de la mama mea biologică. A vorbit cu mama și i-a spus că a făcut o mare greșeală și ar vrea să mă ia înapoi, pentru că mă iubește. Pentru mama și pentru familia mea a fost un șoc, pentru că am crescut atâția ani lângă ei, iar mama mea biologică nu a dat nici măcar un telefon, nici de ziua mea, nici să mă întrebe, măcar, ce mai fac. Era ciudat… Să vină după atâta timp! Îți pui niște semne de întrebare.

La un moment dat, s-a dus la Protecția Copilului, a vorbit acolo, iar răspunsul a fost că pot fi luat înapoi, pentru că nu eram înfiat, ci adoptat. Și, după vreo două-trei săptămâni, am fost luat. La începutul lui decembrie s-a întâmplat”, povestește Ionuț Stoican.

”Mi-a spus, că mă va omorî, apoi se va împușca!”

I-a smuls părul din cap, l-a bătut crunt, i-a dislocat mâinile. L-a dat afară din casă, în pielea goală, pe un ger crunt. L-a culcat pe podea, patul era, cică, neîncăpător. L-a ars cu fierdul de călcat, l-a opărit cu apă clocotită. Ionuț a îndurat totul, a avut speranță, deși era doar un copilaș de șase anișori.

”Timp de o lună aveam să trăiesc un coșmar! Nici nu știu cum să-i zic, cel mai mare coșmar pe care îl poate trăi un copil. După două – trei zile a început totul. Mi-a dislocat mâinile, mi le-a rupt, pur și simplu. M-a bătut până mi le-a dislocat. Aveam să ajung și la spital, unde doctorii mi-au cusut mâinile. Am stat vreo săptămână până când medicii m-au pus pe picioare. Mi-a smuls părul din cap. Într-o parte a capului nu mai aveam deloc păr. A trebuit să-mi dea părinții mei cu usturoi, mult mai târziu, pentru a crește părul înapoi. Pe picioare m-a ars cu fierul de călcat, am și semne.

Eram bătut cu vătraiul acela de la sobă, mă ardea cu apă clocotită. Mă prindea în cuier, în gaica de la tricou, și mă lăsa acolo două-trei ore. La un moment dat, m-a pus să mă dezbrac în pielea goală și m-a obligat să alerg pe afară, câteva ture de vreun kilometru, și era o iarnă de aia geroasă… Am alergat așa, pentru că dacă nu o făceam, nu mă primea să dorm în casă. Și chiar dacă alergam, tot dormeam pe o podea, pentru că mereu îmi spunea că pentru mine nu este loc în pat.

Într-o lună, cât am stat acolo, am mâncat de foarte puține ori. Am trecut prin toate astea. Fiecare zi a fost un calvar, până la sfârșitul lui decembrie, poate început de ianuarie. Atunci am sunat-o pe mama (n.r. mama adoptivă) și i-am spus că, dacă nu vine să mă ia, o să mă omoare! Mama biologică așa mi-a spus, că mă va omorî, apoi se va împușca!”, dezvăluie Ionuț.

S-a născut dintr-un incest: ”Bunicul îmi e tată!”

Salvarea a venit din nou. De la aceeași mamă adoptivă care l-a plăcut din prima clipă. Doar că acum s-a asigurat că Ionuț nu se va întoarce în locul groazei cât va trăi! ”Mama, când a auzit asta, a fost șocată! M-a luat înapoi la Slobozia. Mi-a povestit un moment, că aveam burta mare, dar nu pentru că aș fi mâncat, că eu eram slab, ci din cauza sucului gastric. Eram precum un copil din acela din Africa. Am intrat în casă și, mi-a spus mama, am mâncat opt sau nouă farfurii de pilaf!

Mama biologică a fost decăzută din drepturile părintești. Și am rămas la adevărata mea mamă. Am întrebat-o, la un moment dat, pe mama de tata. Dacă nu am și eu tată. Mi-a spus că eu nu am un tată normal, mi-a zis că sunt făcut prin incest! Bunicul meu îmi e și tată! Eram un copil, nu înțelegeam, și mama a încercat să-mi explice pe înțelesul meu. Aveam vreo 10 ani, asta am înțeles-o mai târziu, când am crescut.

Mă doare, probabil, în momentul de față, că nu am un tată, pentru că un tată este baza familiei. La mine e ceva diferit”, a continuat Ionuț.

Sfatul a venit de la Stela Popescu: ”Ai steaua ta în frunte!”

Stela Popescu a văzut ceva la el. A fost impresionată de atitudinea tânărului și atunci l-a sfătuit. Ionuț a ciulit bine urechile, iar vorbele regretatei artiste i-au dat o mai mare dorință de a reuși. ”Ce m-a ajutat pe mine foarte mult? Am fost un copil lipicios. Și am rămas la fel. Am fost un copil care și-a văzut de drumul lui. Am avut tot felul de anturaje, am avut tot felul de prieteni, mi-a plăcut să stau lângă oameni, să citesc oamenii. Să văd ce pot învăța de la fiecare.

Muzica m-a ajutat pe mine foarte mult. Eu am făcut muzică de la 7-8 ani, muzică populară, cântam la bunici, la țară. Țin minte că mereu îmi spunea bunica să-i cânt. Am fost la Palatul Copiilor, am participat la multe concursuri naționale, am cântat și muzică ușoară, apoi am mers numai pe asta, unde mi-am făcut legături peste tot, cu toți artiștii. Chiar și în momentul de față leg prietenii cu foarte multe vedete.

Iar o altă pasiune a fost actoria. Și am început-o, iar primul meu premiu a fost de la Stela Popescu. Țin minte și acum, mi-a spus că am steaua mea în frunte și că totul o să meargă bine în viață. Și când am auzit asta, mi-a dat și mai multă putere. Pentru că întotdeauna oamenii au avut încredere în mine”, rememorează tânărul de la RXF.

Convins că dă la Conservator, s-a strezit la Jurnalism!

Student la Jurnalism, dar cum a ”lovit” acolo? Întâlnirea de la iUmor, unde a participat, i-a schimbat prioritățile. Voia la Conservator, era convins, de altfel, dar… ”Sunt student la Jurnalism, anul doi, trec acum în al treilea. Pasiunea mea a descoperit-o Carmen Marinescu, de la iUmor, și în timpul interviului pe care l-am acordat pentru o emisiune mi-a zis că eu sunt nebun dacă nu dau la Jurnalism, pentru că `ai stofă să prezinți…Ai emoția aia, transmiți foarte mult`. Mi-a zis că se supără pe mine dacă nu dau la Jurnalism.

Am stat câteva zile și m-am gândit înainte de BAC. Eram convins că dau la Conservator. Ce am făcut, ce n-am făcut, dar am dat la Jurnalism. Erau cred că 500 care s-au înscris acolo. Am luat, am mers și la risc, era singura facultate la care m-am înscris, nu am adăugat nicio altă opțiune.

Eu am fost, întotdeauna, un copil norocos. Și ceea ce transmiți aia primești de la Dumnezeu. Poate, într-un fel, mă bucură ceea ce mi s-a întâmplat în viața mea pentru că mi-a deschis ochii. Nu doresc nimănui să treacă prin ce am trecut eu, dar, pentru a atinge succesul și anumite culmi pe care ți le dorești, trebuie să faci niște sacrificii. Trebuie să simți că treci prin viață. Nu știu dacă pot să zic cu drag, dar îți aduci aminte câte sacrificii ai făcut pentru a ajunge la omul care ești. Încerc să explic asta și altora și asta încerc și eu să eman prin ceea ce fac și să-i învăț pe alții că fără muncă, fără încredere în tine și-n bunul Dumnezeu că totul o să fie bine nu o să poți face nimic. Și aș vrea, în final, să-i mulțumesc Simonei Hapciuc, că e întotdeauna lângă mine și e una dintre persoanele care au ajutat în evoluția mea pentru a fi alături de colegii din RXF!”, a încheiat Ionuț Stoican.

