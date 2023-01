Povestea cutremurătoare a lui Mihai, izgonit din casă de tatăl lui, Cătălin Zmărăndescu: ”Nu te vrea Luiza!” + Datoria de la care și-a luat gândul

Mihai Zmărăndescu scoate la iveală toate dedesubturile relației dintre el și tatăl său. Invitat în cadrul unei noi ediții a emisiunii CANCAN EXCLUSIV, campionul MMA dezvăluie, printre altele, că Luiza, actuala soție a lui Cătălin Zmărăndescu, nu și-a dorit ca tânărul să locuiască în aceeași casă cu ea și restul familiei. Vă prezentăm declarațiile exclusive în cele ce urmează!

Fiul lui Cătălin Zmărăndescu susține nu doar că nu ține legătura cu frații săi vitregi, adică cei doi copii pe care fostul bodyguard al lui Gigi Becali îi are cu Luiza, actuala lui soție, dar mărturisește că nici măcar nu îi cunoaște.

În cadrul emisiunii CANCAN EXCLUSIV, tânărul campion la MMA mai scoate la iveală și faptul că, în perioada în care acesta participa la meciuri în Anglia, tatăl său i-a spus că nu îl poate primi în aceeași casă în care locuia cu soția sa – însărcinată pe atunci, pentru că aceasta nu și-a dorit.

Toate declarațiile le puteți urmări și în cadrul materialului VIDEO.

„Ce ar putea să învețe ei de la cineva care consumă marijuana?!”

CANCAN EXCLUSIV: El acum este recăsătorit și are doi copii cu actuala parteneră. Crezi că a avut și ea un cuvânt de spus în relația voastră?

Mihai Zmărăndescu: Nu știu. Eu dacă m-aș despărți de Alexandra, prin absurd, n-aș alege o altă femeie în viața copilului meu fără să fiu 100% sigur că ea este pregătită să fie cu mine și cu copilul meu, în același timp, în aceeași familie.

CANCAN EXCLUSIV: Crezi că ea n-a fost pregătită să accepte că el mai are doi copii dintr-o căsnicie anterioară?

Mihai Zmărăndescu: Eu știu ce o fi în capul ei?! Pe cuvântul meu dacă știu ce e în capul lor.

CANCAN EXCLUSIV: Tu ții legătura cu frații tăi mai mici?

Mihai Zmărăndescu: Eu nu i-am văzut. Cum să țin legătura?! Nu știu câți ani are fetița. E mică, cred că are patru ani și eu nu m-am mai văzut cu el (nr. cu tatăl său, Cătălin Zmărăndescu) de cinci.

CANCAN EXCLUSIV: Deci tu nu-ți cunoști frații.

Mihai Zmărăndescu: Nu.

CANCAN EXCLUSIV: N-ai vrut vreodată să vorbești cu ei? Să creați o conexiune de frați, până la urmă.

Mihai Zmărăndescu: Păi ce conexiune?! Că eu o să am un bebe puțin mai mic decât frații mei. Nu cred că mai e cazul să păstrăm legătura. Ce ar putea să învețe ei de la cineva care consumă marijuana?!

„Eu am avut o discuție cu el și mi-a spus: «Mihai, tu n-o să stai cu noi pentru că nu vrea Luiza»”

CANCAN EXCLUSIV: De ce consideri că tatăl tău a permis cuiva să se amestece în relația dintre voi?

Mihai Zmărăndescu: Pentru că în viață mai faci și compromisuri ca să poți să supraviețuiești.

CANCAN EXCLUSIV: Și de ce nu s-a impus?

Mihai Zmărăndescu: Pentru că trebuie să fii bărbat ca să te impui.

CANCAN EXCLUSIV: Și nu e?

Mihai Zmărăndescu: Păi s-a impus? Eu mă consider bărbat din toate punctele de vedere. Am grijă de soția mea, o să am grijă de copilul meu, n-am avut timp până acum să am grijă de el. Am grijă de mama mea, de sora mea… Asta trebuie să facă un bărbat. Să fie stâlpul familiei. Și indiferent de câte soții are la viața lui, suma copiilor pe care îi are înseamnă familie. Deci, din punctul meu de vedere, asta trebuie să facă un bărbat. Dacă el atât a putut în viață, ăsta a fost nivelul la care a putut să ajungă… O să încerc eu să fiu un om mai bun, o versiune mai bună a lui, că până la urmă din el sunt făcut.

Uite, mai spun ceva, asta mi s-a întâmplat mie. Când a fost ea gravidă, am avut pe 17 decembrie 2017, că știu datele exact, meci în Anglia, poate să se și jure că nu este adevărat, eu am avut o discuție cu el și mi-a spus: „Mihai, tu n-o să stai cu noi pentru că nu vrea Luiza”.

Și i-am spus: „Bine, tată, nu e nicio problemă”. Și eu am stat într-o cameră, avea și baie și de toate, ca-n Paris, cum sunt camerele alea mici. Și eu am rămas acolo și am stat două săptămâni în pregătire pentru meci singur.

Eu mereu am fost alături de el, l-am și ajutat cu bani.

„I-am dat destui bani„

CANCAN EXCLUSIV: L-ai ajutat cu bani?

Mihai Zmărăndescu: Da, la fiecare meci. I-am dat destui bani. Nu mai am nevoie de ei. De ce să mai am eu nevoie, Doamne ferește?! Mai ai un nepot care vine, de ce să-i mai dai înapoi?!

CANCAN EXCLUSIV: Ce sumă îți datorează?

Mihai Zmărăndescu: Pentru mine, în momentul de față, mică. Acum, probabil, reprezintă o sumă mare pentru el dacă n-a putut să mi-o dea înapoi.

