Iubita lui Mihai Zmărăndescu a născut! Luptătorul a publicat prima imagine cu fiul său

Mihai Zmărăndescu este în culmea fericirii, după ce iubita lui, Alexandra, a adus pe lume primul lor copil. Tânăra a născut un băiețel perfect sănătos, iar anunțul a fost făcut de sportiv pe rețelele de socializare. Fiul lui Cătălin Zmărăndescu a împărtășit bucuria pe care o trăiește în prezent cu prietenii săi virtuali și de asemenea, a postat o fotografie cu cele mai importante persoane din viața sa.

Bucurie mare pentru fiul lui Cătălin Zmărăndescu! Mihai aștepta cu nerăbdare momentul în care își va ține pentru prima dată băiețelul în brațe și iată că acest lucru s-a întâmplat, în sfârșit, astăzi!

Pe rețelele de socializare Mihai a făcut fericitul anunț. Alexandra și Mihai Zmărăndescu radiază de fericire și sunt mai împliniți ca niciodată!

”Cea mai frumoasă zi din viața mea! Băiatul nostru Patrick! Mulțumesc iubito pentru cel mai frumos cadou! Te iubesc mult!”, a scris Mihai Zmărăndescu pe rețelele de socializare.

Mihai Zmărăndescu și-a cerut iubita în căsătorie la Paris

Cuplul a trcut prin momente emoționante, după ce, pe 1 iunie 2022, Mihai Zmărăndescu a făcut pasul cel mare și și-a cerut iubita de soție, chiar la Paris, lângă Turnul Eiffel. Imaginile de senzație au făcut furori pe rețelele de socializare, acolo unde sportivul are o comunitate impresionantă de urmăritori.

Mihai Zmărăndescu a „documentat” fericitul eveniment și pe rețelele de socializare, acolo unde a anunțat mândru că iubita lui a acceptat să îi fie soție. „A spus DA”, a scris Mihai Zmărăndescu atunci, în mediul online, iar comunitatea sa i-a transmis toate cele bune, prin intermediul multor mesaje de felicitare.

Mihai Zmărăndescu nu are o relație apropiată cu tatăl său

Chiar dacă nu ține legătura cu tatăl său, Mihai i-a calcat pe urme și este campion la MMA, strângând numeroase trofee. În 2017, Zmărăndescu Jr. a reușit să-l învingă pe John „Blackbeard” Oliver, un sportiv de vârsta tatălui său. Tot în 2017, Zmără Jr. a reușit să cucerească prima lui centură de campion MMA.

Cu toate acestea, Mihai și Cătălin nu țin legătura de ani buni.

„Noi nu am mai vorbit de 4 ani. A stat lângă mine din interes la luptele din Londra. Există și chestiuni financiare între noi. Mama mea trebuie operată, are niște probleme la picioare. Trebuie să strâng bani să o operez. În același timp, mama are 30.000 de euro pe care trebuie să îi plătească din cauza tatălui meu. Pentru că tatăl meu, când a avut probleme cu firma, s-a dus la mama mea și i-a cerut să facă un credit pentru el. Iar mama, fiind soția lui, nu a spus nu, pentru că îl iubea. Și bunicul meu, din partea mamei, când a făcut partajul cu bunica mea, când au divorțat, nici nu a văzut cei 50.000 de euro, i-a dat direct lui Cătălin”, a spus Mihai Zmărăndescu, pentru fanatik.ro.

„El nu a fost un tată rău întotdeauna, eu îl iubeam foarte mult. De aceea m-am și tatuat pentru el, el e pe brațul meu. M-am mutat cu el în Londra. Apoi am început să mă bat (lupte MMA, n. red.) și am început să fac bani, iar el a făcut lucruri pe la spatele meu. El s-a schimbat când m-am mutat cu el în Anglia după ce s-a întâlnit cu soția lui de acum”, a mai spus Mihai Zmărăndescu.