Fiul lui Cătălin Zmărăndescu, noi dezvăluiri despre relaţia cu tatăl său. De ce nu îşi mai vorbesc cei doi de patru ani

Cătălin Zmărăndescu are patru copii, din două căsnicii. Cu fiul său cel mare, luptătorul nu are o relaţie bună, cei doi nu îşi mai vorbesc de patru ani. Mihai a făcut dezvăluiri despre tatăl său şi l-a acuzat pe acesta că i-ar fi furat banii din câteva meciuri câştigate.

Cătălin Zmărăndescu este căsătorit în prezent cu Luiza, iar împreună au doi copii, o fetiță și un băiat. În acelaşi timp, cunoscutul luptător mai are doi copii, Mihai în vârstă de 21 de ani şi Alexandra care în prezent are 19 ani. Relaţia concurentului de la Survivor România cu fiul său nu este deloc bună, iar recent tânărul a vorbit despre conflictele care au existat între ei.

Cei doi nu își mai vorbesc de patru ani, iar problemele se pare că ar fi apărut din cauza banilor.

„Noi nu am mai vorbit de 4 ani. A stat lângă mine din interes la luptele din Londra. Există și chestiuni financiare între noi. Mama mea trebuie operată, are niște probleme la picioare. Trebuie să strâng bani să o operez. În același timp, mama are 30.000 de euro pe care trebuie să îi plătească din cauza tatălui meu. Pentru că tatăl meu, când a avut probleme cu firma, s-a dus la mama mea și i-a cerut să facă un credit pentru el.Iar mama, fiind soția lui, nu a spus nu, pentru că îl iubea. Și bunicul meu, din partea mamei, când a făcut partajul cu bunica mea, când au divorțat, nici nu a văzut cei 50.000 de euro, i-a dat direct lui Cătălin”, a spus Mihai Zmărăndescu, pentru fanatik.ro.

„El nu a fost un tată rău întotdeauna”

În continuare, tânărul a povestit faptul că tatăl său i-ar fi luat banii din bursele câștigate. Cu toate acestea, Mihai a mărturisit că lucrurile nu au fost întotdeauna aşa şi recunoaşte că şi-a iubit foarte mult părintele.

„El nu a fost un tată rău întotdeauna, eu îl iubeam foarte mult. De aceea m-am și tatuat pentru el, el e pe brațul meu. M-am mutat cu el în Londra. (…) Apoi am început să mă bat (lupte MMA, n. red.) și am început să fac bani, iar el a făcut lucruri pe la spatele meu. El s-a schimbat când m-am mutat cu el în Anglia după ce s-a întâlnit cu soția lui de acum”,a mai spus Mihai Zmărăndescu.

