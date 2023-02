Povestea cutremurătoare a lui Tanti Aurelia, o femeie de 74 de ani care trăiește în gară: „Nu am mâncat, nici nu mai știu de când”

O pagină de facebook cunoscută pentru poveștile pe care le transmite a spus cumplita dramă prin care trece Tanti Aurelia. Ajunsă la 74 de ani, singură, în gară, se simte precum un copil abandonat. Femeia trăiește, pe de o zi pe alta, din mila oamenilor.

Un trecător a observat-o pe Tanti Aurelia în gară, într-o zi friguroasă și a întrebat-o dacă îi este răcoare. Femeia simțea doar foamea și i-a dezvăluit că de zile bune nu a mai mâncat. Nu își dorea altceva decât să mai simtă gustul unui cartof. Uluit, bărbatul a stat de vorbă cu ea și i-a aflat o parte din poveste:

„Am stat la bloc, mă credeam doamnă de oraș, apoi am ajuns în stradă. Ce mai cucoană sunt și aici, nu mă bagă în seamă nimeni, să-mi zică măcar dacă îmi e sete sau foame. Am rămas a nimănui (…) Nu am mâncat, nici nu mai știu de când! Dar asta să fie ultima problemă”, spune Aurelia.

Tanti Aurelia: „Miros… am săptămâni întregi de când n-am avut unde să faci baie”

Când tânărul a încercat să se apropie de Tanti Aurelia, femeia l-a rugat să păstreze distanța, fiind rușinată de mirosul său. De când a rămas pe străzi, nu mai are unde să își facă o baie.

„Tinere, nu veni aproape! Miros… am săptămâni întregi de când n-am avut unde să fac baie. Mi-e rușine de nu mai pot, dar ce să fac mai mult de atât? Oamenii judecă, dar nu știu, măcar o noapte să dormi în stradă și ești alt om. Nici tu nu te mai accepți!”, a mărturisit femeia.

Din dorința de a o ajuta, bărbatul a mers fuga la primul non-stop și i-a cumpărat 16 sandvișuri și 8 porții de cartofi. Când a văzut, Tanti Aurelia a început să plângă de fericire atât de tare, încât nici nu putea mânca.

