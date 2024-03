Povestea de viață a lui Fănel, românul care cântă pe străzile din Bologna ca să-și întrețină familia. I-a impresionat pe italieni!

Unii români reușesc să îi impresioneze pe străini cu poveștile lor atunci când se stabilesc în altă țară. De această dată, protagonistul este Fănel, un muzician din România, care locuiește în Italia. Cu un acordeon vechi și un zâmbet cald, el își încântă publicul de peste hotare. Așa reușește să se întrețină și să își sprijine familia.

Fanel, un muzician de stradă originar din România, i-a impresionat pe italieni cu povestea lui de viață. De un an, își desfășoară activitatea sub arcadele pitorești ale viei Zamboni din Bologna. Instrumentul de bază, acordeonul, îl ajută să adune câțiva euro. Dincolo de nevoile obișnuite, românul are și un mare vis.

Fănel, muzicianul român stabilit în Italia, are o mare dorință

Fănel a visat de multe ori să își formeze o trupă muzicală pentru a strânge mai mulți bani. Se luptă din greu să adune economiile necesare astfel încât să își îndeplinească marea dorință, aceea de a-și trimite fiicele la școală. Vrea să le ofere o educație mai bune ca ele să poată prospera în viață. Românul și-a dezvăluit povestea cu lacrimi în ochi.

„Familia mea era foarte săracă și nu puteam studia. Dorința mea este ca fiicele mele să aibă această oportunitate. Sunt fete bune, una dintre ele se pricepe foarte bine la matematică, ar putea să lucreze la bancă sau să studieze la universitate.”, a povestit Fănel pentru Gazetta di Bologna.

Muzicianul român reușește să își întrețină cu greu familia din banii pe care îi câștigă pe stradă, cu acordeonul său vechi. El a povestit că face eforturi pentru a-și găsi un loc de muncă stabil, dar are parte de multe obstacole.

„Este foarte dificil să găsesc un loc de muncă fără calificare, fac ce pot. Am lucrat și în străinătate, în Germania, unde am cules fructe. M-am mutat de multe ori în Italia, am făcut turnee în diferite orașe, cântând mereu la acordeon. Mi-ar plăcea să fac parte dintr-o trupă, să am un acordeon nou frumos și să împărtășesc pasiunea mea cu alți oameni, dar, din păcate, toate acestea ar costa mulți bani.”, a mai spus muzicianul român.

Fănel a povestit că muzica este o tradiție de familie. Talentul s-a transmis din generație în generație, iar a dus-o mai departe. Chiar dacă nu îi este ușor, bărbatul nu a renunță la visul său și speră că va avea ocazia să le asigure un viitor mai bun fiicelor sale.

„De mic, eu cânt la acordeon, am fost învățat de bunicul si tatăl meu, care sunt muzicieni. Este o tradiție de familie. Sper că va apărea o oportunitate… ceva sau cineva ne poate ajuta.”, a adăugat Fănel.

