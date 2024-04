Povestea de viața a unei mame a doi copii din Marea Britanie. Motivul ireal pentru care această tânără este obligată de şef să vină doar machiată la muncă

O mamă a doi copii a fost lăsată în lacrimi la locul de muncă, după ce șeful său a criticat-o pentru că nu a purtat machiaj la muncă, după întoarcerea din concediul de maternitate.

Tănăra are o are o slujbă importantă, fiind recent promovată într-o poziție înaltă, plătită cu 94.000 de lire sterline pe an, iar acum este presată să ,,vândă compania” cu fața ei. Asta presupune că șeful o obligă să apară mereu machiată, îmbrăcată elegant, să fie o apariție în sine, în așa fel încât să atragă cât mai mulți clienți și, la final, să încheie cât mai multe contracte.

De când a devenit mamă, femeia preferă să se îmbrace cât mai comod, pentru că așa se simte bine:

,,Înainte de concediul de maternitate, îmi plăcea să fiu plină de farmec, purtând tocuri înalte și machiaj. Cu toate acestea, de când m-am întors din concediul de maternitate, prefer un pantof plat frumos sau un toc mic și un machiaj minim sau deloc. Dacă sunt acasă și fac videoconferințe, rareori mă machiez.”, a explicat feemia.

Tânăra, criticată de șeful său că nu poartă machiaj la muncă

Problemele au început să apară după ce femeia a participat la o conferință de instruire cu unii dintre managerii globali ai companiei și a ales să adopte un stil lejer, fără machiaj:

,,A fost o conferință de cinci zile și în patru zile nu am purtat machiaj. În a doua zi, prezentam la conferință și am decis să mă machiez. Iar acum, tocmai am avut o întâlnire cu un manager senior care mi-a spus că este foarte neprofesionist din partea mea să nu port machiaj. El a spus că fața mea face parte din vânzarea companiei și că trebuie să arate profesional. Mă simt absolut îngrozitor și am plâns toată după-amiaza.”, a povetsit femeia îndurerată.

Potrivit acestei femei, ea nu l-a mai văzut pe respectivul manager de când era însărcinată în patru luni, așa că ,,știe că aspectul ei s-a schimbat foarte mult”, însă nu se aștepta să fie atât de criticată.

După ce și-a expus povestea de viață, mulți internauți au susținut-o și li s-a părut foarte deplasată atitudinea șefului său, fiind ilegal ce a făcut:

,,Aș verifica cu HR-ul ,pentru că mi se pare că pur și simplu nu e deloc profesionist ce a făcut șeful tău.”, a spus un internaut.

,,Dacă arătai îngrijită, curată și ordonată, atunci arătai profesionist.”, a adăugat un altul.

FOTO: Shutterstock