Povestea din spatele omului de succes Zina Dumitrescu. A refuzat-o pe Elena Ceaușescu

Zina Dumitrescu s-a stins din viață la 82 de ani. În ultima vreme, cea cunoscută drept “mama modei din România” slăbise foarte mult, în jur de zece kilograme și era de nerecunoscut. Puțini însă sunt cei care știu povestea din spatele omului de succes Zina Dumitrescu.

Creatoarea de modă, pe numele ei real Zenobia Bogoș, s-a născut în anul 1936, în Județul Ismail, din Republica Moldova.

„Tatăl meu a fost comandat în garda regală. Pe vremea aceea ca să te poți mărita ca un ofițer trebuia să ai dotă, iar mama mea provine dintr-o familie de oameni foarte înstăriți din Huși. Mama m-a avut la o vârstă foarte fragedă, s-a măritat la 17 ani jumătate și m-a născut după un an de la căsătorie. După răzoi a trebuit să ne refugiem în România”, povestea Zina Dumitrecu în urmă cu un an, într-un interviu acordat pentru gazetamondena.ro.

Încă din liceu, Zina a lucrat ca model la Casa de Modă Venus, al cărui director avea să devină la vârsta de 30 de ani. În timp, cu multă muncă și devotament, designerul și-a câștigat renumele de „Mama Modei Românești. Numită și „mama Zina”, creatoarea de modă a lansat manechine care au devenit celebre pste hotare. Printre ele se numără Romanița Ivan, Dana Săvuică, Melek Ament, Bianca Brad și Jeanine.

Fratele Zinei Dumitrescu a murit înecat

Puțini știu că „mama Zina” a avut un frate mai mic care a murit înecat.

„Am avut un frate care a murit înecat la 12 ani și jumătate. În noaptea aia, tatăl meu a pornit să-l caute pe fratele meu și, după ce l-a găsit mort, s-a întors acasă cu părul alb. Din cauza șocului albise. Tatăl meu a murit în `65 și regret că nu l-a apucat pe Cătălin (fiul creatoarei n.r), care s-a născut în `69”, spunea Zina Dumitrescu.

Zina Dumitrescu a fost căsătorită de trei ori

Creatoarea de modă a avut trei soți. Prima oară s-a căsătorit cu regizorul Marin Negreanu, tatăl unicului ei fiu, Cătălin. Primul ei soț este actor și regizor la Teatru Național. Nu a rămas în relații prea bune cu el. Apoi, s-a măritat cu Nicolae Rădulescu Botică, secretarul Sectorului 1. A rămas prietenă bună cu el, chiar și după despărțire. A mai fost căsătorită cu conferențiarul Costin Dumitrescu, care a decedat în anul 2009.

„Dacă e să regert ceva în viață, regret că am stat toată viața ca bou-n jug, măritată tot timpul. Am trecut fără să vreau, fără să divorțez , la următorul soț, dintr-o căsnicie în alta. Nu am apucat să stau și eu singură, să respir cum stau femeile în ziua de astăzi. Cu Costin Dumitrescu, cu profesorul, am fost căsătorită 26 de ani, din ’83”, a spus Zina.

A cunoscut-o pe Coco Chanel și a refuzat să lucreze cu Elena Ceaușescu

„În 1967, la Moscova, în Piața Roșie, s-a desfășurat primul și unicul congres mondial de modă, unde eu am cunoscut-o personal pe Coco Chanel, o femeie care mi-a influențat viața destul de mult, a fost ca o Olimpiadă, cu drapele, cu deschidere oficială. Coco Chanel ieșise pentru prima oară în afara Franței, și venise la Moscova fiind foarte curioasă să-l vadă pe Lenin. Pe vremea aceea manechinele erau angajate cu normă întreagă, cu toate că în Codul Muncii eram trecute ca muncitor necalificat, iar după ’90 eu am reușit să introduc în nomenclatorul muncii profesia de prezentator de modă”, a mai povestit Zina Dumitrescu.

Zina Dumitresacu a cunoscut-o și pe Elena Ceaușescu pentru care a refuzat să lucreze. Despre soția lui Nicoae Ceaușescu, creatoarea de modă a mărturisit că nu avea haine urâte, dar nu avea stil și nu știa să își poarte ținutele și deși era preocupată de modă, Elena Ceaușescu arăta îngrozitor din punct de vedere al stilului, potrivit Zinei.