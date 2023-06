Povestea emoționantă a Anei, o româncă de 39 de ani. Cum a ajuns să se scalde în bani, după ce a fost menajeră în Spania

Ana Maria Drăguțescu este plecată de ani buni peste hotare, pentru o viață mai bună. Este din Muntenia, iar în 2005 a decis să părăsească România. A plecat în Spania când abia împlinise 21 de ani și era mamă a unei fetițe. Românca a început cu munca de jos, apoi și-a clădit propria afacere.

Ana Maria este exemplul de așa DA. Când avea doar 21 de ani și devenise mama unei fetițe, românca a decis să plece în străinătate pentru o viață mai bună. Nu și-a imaginat cât de greu îi va fi peste hotare, ci doar a sperat la un trai decent pentru ea și copila ei. Zis și făcut. Anii au trecut, iar acum femeia se poate mândri cu o afacere de succes. Ani la rând s-a ocupat cu munca de jos, primul ei job fiind de îngrijitoare într-o casă. „Era pe vremea când încă nu eram în Uniunea Europeană și aproape că trebuia să te ascunzi pe stradă, nu m-am putut înregistra timp de câțiva ani”, a spus tânăra, notează stiridiaspora.ro

De două decenii muncește pe brânci în Spania, țară care i-a devenit casă. „Am muncit mereu, nu am încasat în viața mea indemnizații de șomaj, niciodată. Nu l-am cerut niciodată și nici nu știu cum să fac acest lucru. Joi am plecat de la un loc de muncă, iar vineri eram la altul, cu criză și fără criză”, a continuat românca.

Visul ei a devenit realitate

A început să muncească în industria hotelieră și de catering, apoi ca ospătăriță și bucătăreasă. Este mamă a trei copii (de 22, 15 și 5 ani), așa că nu putea să mai găsească un echilibru între locul de muncă și viața de familie. Treptat, a reușit să pună bazele unei afaceri.

„Îmi place să gătesc și este ceva ce mi s-a oferit în multe locuri, dar nu am putut din cauza orarului, pentru că am rămas singură cu copiii”, a mai spus ea, scrie sursa citată.

Ana Maria a locuit o bună vreme în Madrid, unde văzuse că sunt magazine românești, însă când s-a mutat în Caceres, a realizat că acolo nu este niciunul: „Sunt foarte multe supermarketuri care vând produse românești, dar când am venit în Cáceres mi s-a părut ciudat că nu există niciunul aici”.

În august 2019, visul ei a devenit realitate. A deschis magazinul „Transilvania este tradiție”, „un multi-shop cu jumătate din produse din Europa de Est și cealaltă jumătate din America Latină”. Românca se bucură de un real succes, afacerea ei fiind o realizare. Acum are și câțiva angajați, iar magazinul a devenit cunoscut și printre străinii, care-i trec adesea pragul. Ana Maria este un exemplu bun, pentru că nu a uitat niciodată de unde a plecat și cât de greu i-a fost până să ajungă la o astfel de performanță.