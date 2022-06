Povestea emoționantă a lui Vasile, singurul elev din mediul rural al Iașiului care a luat nota 10 la Evaluarea Națională. Și-a plătit singur meditațiile

Vasile este unul dintre elevii care au reușit să facă performanță la Evaluarea Națională de anul acesta. Adolescentul din mediul rural al Iașiului a reușit să ia nota zece la examene, motiv pentru care are șansa enormă să fie admis la liceul pe care dorește să îl urmeze. În cadrul unui interviu, băiatul a mărturisit că și-a plătit singur meditațiile!

În data de 23 iunie 2022, elevii care au absolvit clasa a VIII-a au aflat ce note au primit la Limba și Literatura Română și la Matematică. Media aritmetică a celor două probe contează în proporție de 80% pentru admiterea tinerilor la liceu. Restul de 20% este reprezentat de media din clasele V-VIII.

Povestea emoționantă a lui Vasile, singurul elev din mediul rural al Iașiului care a luat nota 10 la Evaluarea Națională

Unul dintre elevii care au reușit să facă performanță la Evaluarea Națională este chiar Vasile, un adolescent din mediul rural al Iașiului. Băiatul a luat nota zece, motiv de bucurie atât pentru el, cât și pentru familie. În cadrul unui interviu, acesta a explicat că a dorit să își achite singur meditațiile.

Adolescentul a luat decizia de a-și plăti singur meditațiile din bursă, deoarece mama acestuia nu și-a putut permite să îi asigure pregătirea pentru examen. Este singurul adolescent din mediul rural al Iașiului care a luat nota maximă la Evaluarea Națională.

„Chiar nu am stat așa de el: învață, învață! Doar i-am zis: învață pentru tine și viitorul e al tău. Eu sunt femeie de serviciu, la școală. Așa! Dar tot timpul am crezut că educația te va face mare. Îți dă o cale, îți arată un drum și atunci trebuie să înveți”, a spus mama lui.

”Mi-a zis: mama, eu cred că nu o să fac față la română și o sa am nevoie de pregătire. Eu tot l-am încurajat și i-am zis: nu cred că ai nevoie. El a zis: Dar plătesc eu din bursa mea. Vreau eu să fac. Și atunci am căutat un profesor, dar a făcut o oră de pregătire pe săptămână”, a continuat mama lui Vasile.

Și adolescentul a ținut să puncteze faptul că nu i-a venit să creadă că a luat notă maximă, potrivit digi24.ro: ”Mi-am făcut toate temele pe care mi le-a dat la școală și am făcut aproape un semestru, mai puțin de un semestru, pregătire la română. În rest, nimic special, doar m-am pregătit cu ce mi-au dat de la școală. Nu prea îmi venea să cred, dar am verificat de mai multe ori și mi-am dat seama că chiar am luat 10 la ambele. Nu e adevărat ca în școlile din mediul rural nu poți să atingi performanță maximă”.

Sursă foto: captură Digi24