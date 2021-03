Povestea emoționantă a unei mame din Botoșani, care a donat organele fiului său. Ce au descoperit medicii, după câțiva ani

O femeie din Botoșani a trecut prin momente cumplite, după ce în urmă cu 3 ani, și-a dat acordul pentru donarea organelor fiului său care suferise un accident de mașină.

Medicii din Botoșani au rămas împietriți atunci când au aflat că o femeie care trecuse printr-un coșmar acum ceva timp, a revenit într-o situația similară.

Este vorba despre Rița Atodiresei, care a venit la spital cu fiul său ce avea nevoie de transplant de cornee. Medicii au aflat că în urmă cu 3 ani, femeia a mai depășit un episod cumplit, după ce fiul său de 3 ani a fost victima unui accident violent de mașină.

A vrut ca organele fiului său să fie donate

La momentul respectiv, femeia și-a dat acordul ca organele fiului său să fie donate, neștiind că peste 3 ani avea să aibă și ea nevoie de un asemenea lucru.

„Eu nu aveam un gard bun atunci când s-a întâmplat și a ieșit în stradă. Venea mașina și mi l-a izbit. A decedat la 3 ani și 4 luni, acum 16 ani, când l-a izbit frontal o mașină de pe marginea șanțului. Nu i-a rupt mâna, nu i-a spart capul, nu s-a întâmplat nimic de genul acesta, era conștient, nu era mort. Plângea după ce l-a izbit jos și am ajuns cu el la Spitalul Județean din Botoșani și ne-a trimis la Iași. Medicii mi-au spus acolo că poate așa va avea șanse să scape. În Iași mi-au spus că nu are șanse de a scăpa, dar în schimb mi-au spus că are ceva plesnit la inimă și m-au întrebat dacă sunt de acord să donez corneea și alte organe care mai sunt bune din el și am spus că da”, a povestit Rița Atodiresei, mama băiatului transplantat la Iași, pentru vremeanoua.ro.