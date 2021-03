Adrian Olteanu, un bărbat din București, a ajuns în atenția publicului după ce, în urmă cu două zile, eroul de la AFI a salvat viața unei adolescente care intrase în șoc anafilactic.

Reporterii de la GÂNDUL.RO l-au găsit, iar el a acceptat să își spună povestea, dar și explice ce s-a întâmplat, din punctul lui de vedere, sâmbătă la în față la AFI Cotroceni.

„Fetița are până în 15 ani, cred eu că undeva între 12-13 ani. A suferit un stop cardio-respirator, sâmbătă, în jur de 17.20, în față la AFI Cotroceni. Când s-a întâmplat asta, ea era împreună cu mai mulți prieteni, cunoscuți.

Eu am fost alertat de aplicația «Există un erou» și am ajuns în 2-3 minute, o dată cu primul echipaj SMURD”, spune Adrian Olteanu.

Totul a avut foarte rapid

„Au urmat 15 minute de manevre de resuscitare, „acele 15 minute parcă au fost ani”. Din câte se pare, fetița suferise un șoc anafilactic. „Vorbind cu băieții de la SMURD, am pus-o pe fetiță pe targă și am început manevrele de resuscitare.

Apoi am urcat-o în ambulanță, acolo unde i-am eliberat căile respiratorii. Am încercat să o conectăm la oxigen, prin balon, și am continuat tot așa acest protocol, aceste manevre de resuscitare.

A durat cam 15 minute până a venit un echipaj cu medic”, a povestit pentru GÂNDUL.RO „Eroul de la AFI”. Fetița a fost transportată la Pediatrie, secția de la Spitalul „Grigore Alexandrescu”.

