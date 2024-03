Povestea fabuloasă a lui Miriam, românca căsătorită cu un musulman. Cum e viața ei alături de bărbatul cu mai multe soții: „Bat la uşă când intru pentru că…”. VIDEO

O româncă și-a făcut povestea publică pe o rețea de socializare și a stârnit un val de reacții atât pozitive, cât și negative. Femeia trăiește cu un bărbat de origine arabă, iar viața ei se desfășoară după anumite reguli stricte. Nu este singura soție a bărbatului – care este mult mai în vârsta ca ea – și chiar ea a mărturisit că rolul ei în familie este cel de bonă pentru copiii ei.

Povestea româncei – care s-a stabilit în Germania în urmă cu mulți ani – s-a viralizat pe o rețea de socializare. Miriam a vorbit despre viața sa și despre sacrificiile pe care le-a făcut ca să scape de sărăcia din România. S-a căsătorit cu un bărbat musulman din Emiratele Unite Arabe – care mai are și alte neveste – însa asta nu a deranjat-o niciodată. Prima soție a rămas în Emiratele Arabe Unite, acolo unde se ocupă de afacerile ei personale, iar Miriam a acceptat să fie soția din Germania.

Ce sacrificii a este nevoită să facă Miriam, românca căsătorită cu un musulman

Pe pagina sa personală de Tik Tok. Miriam și-a creat propria comunitate, atrăgând peste 200.000 de urmăritori fascinați de viața pe care o are lângă un bărbat musulman. Româna a recunoscut faptul că rolul ei în casă este cel de bonă pentru copii concepuți cu soțul ei.

„Când ești într-o religie musulmană sau într-o ecuație ca asta, nici trei avocați nu te mai scapă. Dacă prima nevastă este de acord cu amanta, cu iubirile extraconjugale, cu a doua nevastă, cu a treia sau a 47-a, parcă atâtea aveau voie, atunci eu nu mai am ce face. Dacă tu ți-ai dat acordul și ai acceptat să trăiești în ecuația aceasta, nu mai ai ce face. Deci pur și simplu ori pleci ori accepți. Dar când este vorba de copii, foarte multă lume acceptă multe lucruri și mulți nu se gândesc că și copiii ne cresc și până la urmă tot cu persoana aia rămân, că se gândesc că au trăit deja 10, 15, 20 de ani, tot cu tine mai trăiesc și restul vieții. Asta e. Dar nu toate soțiile de musulmani trăiesc rău”, a spus Miriam pe Tik Tok.

În funcția de bonă, Miriam primește un salariu lunar, este plătită pentru că are grijă de cei mici și are reguli stricte pe care trebuie să le respecte (să calce, să spele, să fie tot timpul curățenie în casă, iar soțului ei să nu-i lipsească nimic) – pentru că, potrivit credințelor soțului ei musulman, femeia este recompensată după merit. Pentru fiecare abatere de la una dintre reguli, românca este sancționată la salariu. Printre altele, Miriam trebuie să țină cont și de viața privată a soțului ei cu celelalte soții sau amante. Ce înseamnă asta? De fiecare dată când intră în camera lui trebuie să bată la ușă și să primească acordul lui pentru a intra.

”În cazul meu, el are mai multe neveste, prima a rămas în Emirate pentru că are și acolo afacere. Ea a rămas acolo să se ocupe de afacere, iar eu l-am acceptat aici cu copiii. Și la ei fiecare femeie primește după merit. El a considerat că eu aș fi bună ca bonă pentru copiii lui, să îi gătesc, să îi spăl și toate cele. Deci de aia trebuie să bat la ușa lui înainte să intru, pentru că el are viața lui privată cu fiecare femeie. Nu pot să îl deranjez dacă vorbește cu ea sau are conferințe”, a mai spus românca pe TikTok.

