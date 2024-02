J Balvin este un cântăreț de reggaeton columbian care are o avere netă de 30 de milioane de dolari, fiind unul dintre cei mai bine vânduți artiști latini, cu peste 35 de milioane de vânzări în întreaga lume, conform Celebrity Neth Worth. Dacă acum își poate permite orice, nu așa au stat lucrurile de la început, pentru că artistul, înainte să devină cunoscut, a dus o viață săracă, trăind de pe o zi pe alta.

J Balvin s-a născut în Medellin, Columbia, a locuit în Miami înainte să ajungă celebru, unde avea o meserie mai puțin bănuită. Acesta vopsea case, hoteluri și-și dorea ca într-o zi să aibă suficienți bani, încât să se poată caza la acele hoteluri. Lucru care s-a și întâmplat:

„Îmi amintesc de mine fiind în Miami, atât de falit, dar visând să devin un artist în timp ce vopseam case în fiecare zi. Când sunt la The Setai (Miami Beach) Hotel mă gândesc că eu am pictat acele lifturi. Și acum stau în acest penthouse.”, a spus artistul potrivit New York Post.

