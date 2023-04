Povestea incredibilă a Oanei, o bucureșteancă ce a luat STB-ul noaptea ca să doarmă în autobuz. Mulți au crezut că este o glumă

Pe data de 6 aprilie, Oana și-a spus povestea fabuloasă cu șoferii de la STB. Bucureșteanca a postat, pe un grup pentru reclamații, culmea, un mesaj de mulțumire pentru șoferii care au lăsat-o să doarmă în autobuze. Mulți au crezut că întâmplarea sa este o glumă.

Utilizatorii de Facebook au făcut un grup special pentru reclamații adresate șoferilor de pe autobuzele bucureștene. Aici, Oana a decis să-și spună întâmplarea petrecută cu o seară înainte, pe 5 aprilie. Rămasă fără un loc în care să doarmă, șoferii STB au lăsat-o să se odihnească în autobuze. Mai mult de atât, au îndrumat-o în așa fel încât să nu ajungă la depou.

„Eu nu vin cu o reclamație, ci cu mulțumiri unor șoferi de pe linia de noapte care m-au înțeles și m-au lăsat să dorm în mașini. Am rămas afară, cheile erau blocate înăuntru, în căsuța poștală și niciun locatar al blocului nu a avut milă să îmi deschidă la interfon. Iar după ce am stat 4 ore afară în frig, mi-a venit ideea să iau ratb (STB, n.r.) randm. M-au trezit, m-au întrebat unde mă duc, iar după ce le-am spus în mare de ce nu am destinație au fost drăguți și mi-au sugerat ce altă mașină să iau, să nu ajung la depou. Așa că, mulțumesc”, a postat Oana pe Facebook.

De ce a dormit, de fapt, Oana în STB. Internauții credeau că este o glumă

După ce și-a spus povestea, mulți au fost cei care au crezut că Oana minte și face o glumă de 1 aprilie, cu întârziere. În acest context, tânăra a venit cu un update și a recunoscut că a ajuns să doarmă în STB pentru că nu avea baterie la telefon și nu avea nici bani ca să meargă la un hotel. Astfel, singura sa variantă a fost să doarmă în autobuze.

„Nu am intrat în toate detaliile. Nu aveam baterie la telefon, nu aveam bani suficienți la mine, ca aș fi mers la hotel…”, a adăugat Oana.

