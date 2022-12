Povestea incredibilă a tinerei care susține că poate vedea fantome încă de când avea 8 ani: „M-a sărutat pe frunte”

O femeie a șocat întreaga lume în momentul în care a declarat în nenumărate rânduri că poate vedea fantomele și spiritele din jurul său. Dacă la început totul a părut doar o născocire fără sens, ulterior oamenii au început să devină din ce în ce mai curioși și dornici să afle mai multe.

De cele mai multe ori oamenii au tendința să acute tot felul de explicații pentru fenomenele suspecte care au loc în jurul lor. O tânără a ajuns la concluzia că a primit un dar uimitor la naștere și face tot posibilul pentru a-i convinge pe cei din jur că poate vedea fantome.

Cine este femeia care poate vedea fantome

Lydia Thomas este o femeie din Canada în vârstă de 28 de ani ce susține că poate vedea spiritele persoanelor decedate încă de când avea 8 ani. Aceasta susține că bunica sa, care a murit înainte ca ea să se nască, a apărut într-o seară în camera sa și a sărutat-o pe frunte. Atunci nu știa despre cine este vorba, însă ulterior a ajuns să descopere o fotografie pe care tatăl să o păstra și a înțeles totul.

„Am fost îngrozită când am văzut-o prima dată pe bunica mea, am crezut că visam. A murit înainte să mă nasc eu și într-o noapte am văzut, în ușă, o tânără în rochie de mireasă. A venit și m-a sărutat pe frunte. Mi-am dat seama mai târziu că era bunica mea, când am văzut o fotografie de la nunta ei”, a spus Lydia, pentru .

În prezent, femeia de 28 de ani a reușit să își pună bazele unei cariere de excepție, ajutându-i pe oameni să poată discuta cu cei care au murit. Iubitul acesteia a avut parte de un șoc uriaș în momentul în care a aflat cu ce se ocupă partenera sa, însă acum s-a obișnuit cu gândul și face tot posibilul pentru a o susține.