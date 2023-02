Povestea lui Andrei, un tânăr de 24 de ani căruia i s-a schimbat viața total, după moartea tatălui. Visa să ajungă fotbalist, dar destinul l-a condus spre a fi salvator

Andrei este un tânăr în vârstă de 24 de ani căruia i s-a schimbat viața la 180 de grade, după ce tatăl său s-a stins din viață. Visa să ajungă fotbalist și se pregătea să dea probe la Academia lui Gheorghe Hagi, însă viața l-a condus într-un alt punct: acela de a deveni un salvator. Iată detaliile mai jos, în articol.

Andrei are, în prezent, vârsta de 24 de ani. În urmă cu zece ani, visa să ajungă fotbalist, fiind una dintre pasiunile mari ale sale. Se pregătea să susțină probe la Academia de Fotbal „Gheorghe Hagi”, însă o situație tragică avea să îi schimbe, total, viața.

Când Andrei avea vârsta de 14 ani, tatăl său s-a stins din viață. Lucra ca pompier militar în orașul Fetești. Într-o dimineață de iulie, și-a îmbrățișat fiul și a mers spre locul de muncă. Nimeni nu știa că în ziua aceea a putut fi văzut pentru ultima oară. La câteva ore distanță, vestea că bărbatul murise a picat ca un trăsnet. Bărbatul își dăduse viața, pentru a salva alți doi oameni. Cele două persoane erau prinse sub un mal de pământ, iar pompierul, tatăl lui Andrei, a intervenit pentru a le extrage. Le oferise chiar și masca sa de oxigen. Dar l-a costat scump: a plătit cu propria viață.

Visa să ajungă fotbalist, dar activează ca pompier

După acel episod tragic, viața lui Andrei s-a schimbat total. Deși visa să ajungă fotbalist, pașii l-au purtat spre o altă meserie, și anume cea de pompier. În anul 2019, tânărul a absolvit Școala de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldești. Mai mult decâ atât, și-a dorit să lucreze în unitatea din care făcea parte tatăl său.

„După eveniment, viața mi s-a schimbat. Nu am avut niciodată în intenție să devin pompier, dar am decis că trebuie să continui ce a început tata. Am decis să devin salvator și vreau să lucrez în unitatea din care el a făcut parte! La absolvire voi merge acasă să vorbesc cu el și să-i raportez:

– Domnule sublocotenent… Tată… Am Absolvit! De azi sunt pompier. Sper că ești mândru de mine așa cum și eu voi fi mereu mândru de tine!”, a spus Andrei, potrivit postării de pe Facebook-ul oficial al M.A.I.

Sursă foto: Facebook Ministerul Afacerilor Interne