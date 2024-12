Povestea lui Cătălin, tânărul care a decis să se întoarcă în România după 7 ani de muncă în Germania: ”Ăștia te pun să plătești și aerul pe care l-ai consumat”

Un tânăr a decis să se întoarcă în România, după șapte ani de muncă în Germania. Cătălin a spus motivele pentru care este gata să vină înapoi în țară, asta în ciuda salariului pe care îl încasează lunar! Ce a spus despre viața pe care a dus-o în ultimii ani acolo?

Mulți români pleacă în străinătate din dorința de a duce o viață mai bună, însă în goana după bani realizează lucrurile care contează cel mai mult, de fapt. Aceasta este și povestea lui Cătălin! Tânărul a postat un videoclip pe TikTok prin intermediul căruia a spus de ce a hotârăt să încheie acest capitol din viața lui. Chiar dacă are numeroase beneficii financiare, el preferă să se întoarcă în România, principalul motiv fiind băiatul său.

Tânărul susține că nu se poate bucura cu adevărat de viață acolo, motivând faptul că în Germania ar fi „ca un robot, muncă și acasă”. Cătălin s-a săturat să vadă zilnic oameni triști, dar totodată nu mai suportă nici toate cheltuilelile pe care le are, mai ales pentru că sunt numeroase, asta în ciuda faptului că a recunoscut că nu se poate plânge de locul de muncă pe care îl are.

„După șapte ani de zile în Germania am luat decizia de a mă reîntoarce definitiv în România. De ce am ales lucrul ăsta? Din mai multe motive! Principalul motiv ar fi băiatul meu. Inițial am vrut să-l aduc pe el aici, dar am ajuns la concluzia să plec eu de aici. De ce? Pentru că în Germania nu ai viață. În Germania ești ca un robot, muncă și acasă. M-am săturat să văd în fiecare zi oameni triști, oameni supărați. M-am săturat de tot ce înseamnă plicuri, poștă. Ăștia te pun să plătești și aerul pe care l-ai consumat. Din punctul de vedere al locului de muncă nu pot să mă plâng”, a povestit tânărul pe TikTok.