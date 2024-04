Povestea lui Eugen, românul din Anglia care spală mașinile Regelui Charles: ”M-am trezit, într-o zi, cu un telefon de la oamenii lui”

Eugen Tudose se numără printre milioanele de români care au ales să plece peste hotare pentru o viață mai bună. A început de la munca de jos, căci a plecat de acasă fără să aibă bani în buzunar. Tânărul a cunoscut ce înseamnă greul în viață, însă a făcut tot posibilul să depășească toate obstacolele și să o ia de la capăt într-o țară străină. Și a reușit! Povestea românului a devenit virală și apreciată, după ce s-a aflat că a ajuns să-i spele mașinile Regelui Charles!

Eugen Tudose a început o nouă viața în Anglia, țara unde a reușit să-și clădească un viitor bun. A plecat de acasă doar cu 100 de lire în buzunar și a ajuns să doarmă pe bănci, sub cerul liber. Pentru că avea nevoie de bani să supraviețuiască, a făcut tot posibilul să-și găsească un loc de muncă. Și a reușit!

„Am venit în Anglia acum șapte ani cu 100 de lire în buzunar. Timp de două săptămâni, ca să mă pot descurca cu banii, am cheltuit cel mult două lire pe zi și am dormit pe scaunele de la Victoria Coach Station”, a mărturisit românul.

CITEȘTE ȘI: UN ROMÂN A RENUNȚAT LA VIAȚA LUXOASĂ DIN STRĂINĂTATE PENTRU TRAIUL DE LA SAT DIN ROMÂNIA. POVESTEA FABULOASĂ A LUI ANDREI NICOLA: „AM TRĂIT ÎN ANGLIA CA UN REGE”

I-a trecut prin gând o idee genială, de a-și deschide propria firmă de spălătorie și să-și ofere serviciile la domiciliul clienților. Nu i-a trecut prin cap că afacerea lui se va bucura de succes. A reușit să câștige îndeajuns cât să ducă un trai bun alături de familia lui.

„În ultimul an de munca la Jaguar am decis să îmi deschid propria mea firmă de spălătorie, oferind servicii la domiciliul clienților. Calitatea devastatoare de la spălătoriile din UK m-a determinat să încep o asemenea afacere. După un an de zile am început să îmi fac baza mea de clienți și contracte semnate, iar acum compania mea ajunge oriunde în UK”, a continuat să povestească Eugen, pentru Anunțul UK.