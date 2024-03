Un român a renunțat la viața luxoasă din străinătate pentru traiul de la sat din România. Povestea fabuloasă a lui Andrei Nicola: „Am trăit în Anglia ca un rege”

Andrei Nicola a plecat în Anglia în anul 2009, iar acolo și-a clădit un trai de milioane. A plecat de la munca de jos împreună cu partenera lui de viață și a ajuns să câștige o adevărată avere. Românul s-a descurcat de minune în străinătate și a ajuns în punctul în care nu i-a mai lipsit nimic. După 14 ani în care a fost „rege” în UK, a decis împreună cu soția lor să se întoarcă pe meleagurile românești. De la vilele luxoase din Marea Britanie s-a mutat într-un sat din județul Sibiu. De ce a ales să se întoarcă în România, după ani întregi de muncă pe brânci printre străini?

Andrei a plecat împreună cu soția lui în Anglia, acolo unde și-au clădit o viață luxoasă. Au plecat de la munca de jos și au ajuns să câștige o adevărată avere. Românul a avut începuturi grele în UK, căci a lucrat multă vreme pe șantier ca muncitor necalificat. Doar că, odată cu trecerea timpului, acesta a avansat în carieră, iar veniturile erau mult mai mari. Îi intrau mulți bani în cont lună de lună, așa că a reușit să cumpere două case în Londra. După 14 ani petrecuți în UK, cei doi soți au decis să revină pe meleagurile românești.

CITEȘTE ȘI: A PLECAT CĂSĂTORITĂ ȘI S-A ÎNTORS DIVORȚATĂ. POVESTEA ULUITOARE DE VIAȚĂ A LUI STEPHANIE. CE I S-A ÎNTÂMPLAT DUPĂ O VACANȚĂ ÎN GRECIA CE TREBUIA SĂ FIE PERFECTĂ

„Am trăit în Anglia ca un rege, am avut două case cumpărate în Londra, mașini de lux la poartă, mă îmbrăcam cu haine luate numai de la magazinele unor designeri celebri, mergeam în vacanțe scumpe și mâncam la restaurante de fitțe, …dar am realizat ca eu și soția mea nu aveam nevoie de toate acestea… Mulți bani aduc multe probleme și mai puțin timp petrecut cu copiii… Oricâți bani ai face, niciodată nu îți ajung și devii un hamster care aleargă continuu pe o roată după o realitate falsă. Acum locuim la țară, în România, într-o casă care nu valoreaza prea mult, am început sa conducem mașini simple, ne îmbrăcăm cu haine pe care nu se mai vede brandul si suntem fericiti”, a povestit Andrei Nicola.

CITEȘTE ȘI: MARIUS PREDA, UN ROMÂN DIN ANGLIA, S-A ALES CU CEL MAI MARE „BACŞIŞ” DIN ISTORIE: 500.000 DE EURO! CUM A FOST POSIBIL AŞA CEVA

Andrei și soția lui s-au gândit să revină în România pentru copiii lor. S-au mutat la Porumbacu de Jos, unde au pus bazele unei afaceri profitabile: o fermă de vaci din rasa Angus. Trăiesc într-o casă simplă, iar copiii lor au parte de traiul adevărat de la țară. Au abandonat luxul din Londra, să se întoarcă la țară.

„Vrem să petrecem cât mai mult timp cu copiii, să îi învățăm adevăratele valori ale vieții. Trebuie să faci mulți bani ca să realizezi că nu ai nevoie de bani mulți. Asta am realizat noi la Londra. Am avut tot luxul de pe lume, mașini scumpe, 2 case la Londra cumpărate, vacanțe scumpe, restaurante scumpe… dar am realizat că nu ai nevoie de toate acestea… am început să conducem mașini simple, să ne îmbrăcăm cu haine care nu se mai vede “Brandul” pe ele. Mai ales că oricâți bani ai face niciodată nu îți ajung și devii un Hamster care aleargă continuu pe o roată continuu după o realitate care este falsă… pe rețelele sociale toată lunea postează doar fake-uri, poze perfecte, răsărituri perfecte, vacanțe perfecte, căsnicii perfecte, dar realitatea nu este așa. La fel cum sunt banii… nu sunt reali. “Ei” printează bani și tu îți vinzi timpul pentru aceste hârtii trase la imprimantă care pe „ei” îi costa același tuș sau aceeași hârtie să dea valoare la o bancnotă de 5 lire sau la una de 50 de lire…”, a continuat românul.