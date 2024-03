A plecat căsătorită și s-a întors divorțată. Povestea uluitoare de viață a lui Stephanie. Ce i s-a întâmplat după o vacanță în Grecia ce trebuia să fie perfectă

Stephanie Hanson și-a părăsit soțul alături de care traise timp de un deceniu, după ce a mers într-o vacanță dedicată aniversării sale.

O vacanță distractivă a fetelor s-a transformat într-o călătorie de coșmar pentru Stephanie Hanson, care a părăsit Anglia căsătorită și s-a întors pregătită pentru divorț. Stephanie, din Liverpool, și-a sărbătorit cea de-a 40-a aniversare în stil cu o vacanță în Kefalonia, Grecia, în mai 2022. În timp ce se distra în vacanță alături de cele două prietene ale sale, ea și-a dat seama brusc că nu mai merge căsătoria sa.

Aceasta a crezut că vacanța va fi doar un prilej de relaxare, însă odată ajunsă acolo, departe de stresul vieții de zi cu zi, și-a dat seama că vrea să divorțeze de soțul ei. Mama a patru copii a realizat cât de nefericită devenise și, de îndată ce s-a întors din vacanță, aceasta i-a spus soțului ei că totul s-a terminat. Îi era foarte dor de copiii ei, dar nu același lucru se putea spune despre soțul ei, la care nu se gândise deloc în escapada ei nebună cu fetele.

În plus, Stephanie a realizat cât de nefericită era cu ea însăși. Cu multe kilograme în plus și în ,,cea mai proastă formă din viața ei”, Stephanie a spus că este hotărâtă să revină în formă și să înceapă un nou capitoldin viața ei. Și de îndată ce a ajuns înapoi în Marea Britanie, i-a spus soțului ei că mariajul lor s-a terminat:

,,Îmi amintesc că mă gândeam în timp ce eram plecată la cât de dor îmi era de copii, dar nu mi-a fost dor de soțul meu. Eram în cea mai proastă formă a vieții mele și mi-am dat seama, acasă, că eram nefericită – așa că am făcut ceva în legătură cu asta.”, a mărtursit Stephanie, conform The Mirror.

Cum a realizat Stephanie că nu mai vrea să trăiască alături de soțul său

În timp ce se relaxa lângă piscină și discuta cu prietenele ei, Stephanie a ajuns la concluzia că nu-și mai iubește soțul:

,,M-am simțit cel mai bine cu fetele, iar gândul de a mă întoarce acasă la soțul meu a fost îngrozitor. Am avut un moment de conștintizare la hotel, că am fost tristă în căsnicia mea de când mă știu. Așa că, atunci când m-am întors acasă, am terminat-o cu soțul meu și am știut că am luat decizia corectă când i-am văzut reacția.”, a dezvăluit femeia.

Acum, Stephanie are o nouă viață. Aceata a reușit să slăbească și chiar a întâlnit o persoană nouă în viața sa, pe David Baldwin. Ea a spus că ,,abia așteaptă” să vadă cum va fi viitorul alături de actualul iubit:

,,În iulie, l-am întâlnit pe David pe un site de întâlniri și ne-am îndrăgostit imediat. L-am cunoscut pe la jumătatea călătoriei mele în lupta cu kilogramele, dar nu i-a păsat de asta, mă iubea așa cum eram.” ,a mărturisit ea.

,,Dacă nu aș fi plecat în acea vacanță, aș fi fost încă blocată într-o căsnicie cu un bărbat pe care nu-l mai iubeam, așa că, pentru a fi unde sunt acum, am luat o decizie corectă atunci.”, a concluzionat Stephanie.

FOTO: The Mirror