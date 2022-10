Povestea lui Georgian, un român plecat la muncă în Germania: „Dorm în gară și sper să nu plouă”. A strâns doar 60 de euro, după 2 luni de muncă

Georgian, un român în vârstă de 34 de ani, a plecat peste hotare, pentru a câștiga bani în plus, pentru familia sa. A ales să lucreze în Germania, însă, experiența pe care a avut-o i-a fost lecție de viață. După două luni de muncă, Georgian a reușit să strângă 60 de euro. Doar cu banii aceștia s-a întors în țară. Iată mai jos, în articol, experiența pe care a avut-o românul.

Condițiile grele de trai îi împing pe români să ia anumite decizii pentru a putea supraviețui. Este și cazul lui Georgian Florian, un tânăr în vârstă de 34 de ani, din Troianul, Teleorman, care a dorit să câștige un ban în plus pentru familia lui. Georgian, care lucrează ca mecanic de utilaje în țară, și-a luat concediu pentru o perioadă de două luni, pentru a pleca în Germania. Românul, însă, a avut parte de o experiență pe care nu o va uita ușor.

A mers în Germania cu promisiunea, din partea intermediarului român, că va fi plătit cu 12 euro pe oră, în urma muncii sale. Dar, odată ce a ajuns acolo, Georgian a constatat că lucrurile stau cu totul altfel. Bărbatul a mers însoțit de fratele lui, Costinel. Pe 20 octombrie, s-a întors în țară.

„Sunt în dificultate economică, am zis că se plătește mai mult în Germania. De când sunt aici, am văzut circa 60 de persoane care s-au perindat. Toți români și bulgari. Intermediarul român nu plătește nimănui lichidarea, două săptămâni de muncă. Dacă aduce 20 de persoane pe lună, la sfârșitul anului a adunat 120.000 de euro. Lunar vin și pleacă oamenii și nu își văd banii. Nici eu nu pot să rezolv, că nu am cum, nu mă lasă nici să dorm aici. Și abia mâine vine microbuzul să plec acasă, noaptea asta dorm în gară și sper să nu plouă”, mărturisea românul, cu o zi înainte să ajungă în țară.

S-a întors în țară cu 60 de euro

Georgian voia să se țină de promisiunea pe care o făcuse familiei, mai ales băiatului său, în vârstă de 6 ani. Intenția sa era să aducă acasă peste 1.000 de euro. Potrivit mărturiilor sale, acest tip de „țeapă” ar fi, de fapt, o practică: „Vreau să scrieți, pentru că asta este o practică. Eu aș fi vrut să îmi rămână bani, să zic 1.500, hai 1.200 de euro, să îmi țin promisunea față de copilul meu. Ai mei știu deja că mă întorc acasă cu mâna goală, o să aștept să iau salariul, acolo, în România, ca să rezolv ce ar fi trebuit să rezolv cu banii câștigați pentru munca din Germania”.

Georgian a plecat la muncă în Germania, la insistențele fratelui său. Nu este prima oară, însă, când au avut ghinion. Fratele lui, Costinel, a avut o experiență neplăcută când lucra în Spania. Cei doi sperau ca situația să fie diferită în Germania. Cei doi au lucrat la un depozit de colete, iar acolo au ajuns printr-o firmă de recrutare de pe internet. În prima lună, Georgian a luat 200 de euro, după ce intermediarul i-a reținut din bani. Apoi, el și fratele lui au plecat de la depozitul de colete și au lucrat la o firmă de mâncare pentru animale. Situația a fost și mai neplăcută, arată ziarulromanesc.de.

În data de 20 octombrie, românul s-a întors acasă. Singurii bani pe care a putut să-i strângă sunt 60 de euro. Bărbatul plecase în Germania să strângă bani pentru a cumpăra lemne pentru iarnă și jucăria promisă fiului său.

Sursă foto: Facebook