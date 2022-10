Viața bate filmul, într-adevăr! Joseph Williams este un bărbat în vârstă de 41 de ani care a trebuit să se adapteze unui trai diferit față de al multora dintre noi, după ce s-a născut fără maxilar. Doar pentru a putea supraviețui, Joseph a trebuit să facă multe sacrificii. În urmă cu doi ani, bărbatul s-a și căsătorit. Iată povestea uimitoare a americanului, poveste ce ar putea deveni pelicula unui film!

Joseph Williams este un bărbat în vârstă de 41 de ani care și-a petrecut întreaga sa viață în SUA. Originar din Chicago, bărbatul a trecut prin multe etape, pentru a se putea adapta la un trai diferit de cel al majorității, doar din simplul fapt că s-a născut fără maxilar. Drama lui Joseph a început, practic, de când s-a născut. După ce a fost adus pe lume, mama biologică a avut un șoc imens, când l-a văzut. După numai câteva zile de la naștere, el a fost supus mai multor operații.

Vezi și O FEMEIE A ADOPTAT UN BEBELUȘ ABANDONAT ÎNTR-UN CĂRUCIOR. CÂND COPILUL A AJUNS LA VÂRSTA DE ZECE ANI, A PRIMIT 2,7 MILIOANE DE DOLARI. CUM A FOST POSIBIL AȘA CEVA?

Joseph a fost nevoit să se adapteze diferit față de alte persoane

La momentul respectiv, doctorii reușiseră să îi construiască maxilarul, dar când a început să crească, organismul a respins construcția facială efectuată de specialiști. Mama biologică, trăind într-un continuu șoc, a decis să îl dea spre adopție.

„Faptul că m-am născut fără maxilar a fost un șoc pentru mama mea biologică. Când aveam doar câteva zile, am trecut prin multe operații. Am avut o grefă de os și piele, medicii au încercat să-mi construiască maxilarul, dar pe măsură ce am crescut, corpul meu l-a respins. Am fost dat spre adopție.

Faptul că m-am născut așa mi-a cauzat multe probleme, dar nu am lăsat asta să mă afecteze, chiar dacă a fost dificil pe măsură ce am crescut. Nu pot să mănânc, să vorbesc și nici să respir în mod corespunzător. Nu am gustat niciodată mâncare. Am un tub în gât care mă ajută să respir și am învățat limbajul semnelor de la doi ani, pentru a putea comunica”, mărturisea Joseph, arată Dailymail.

Vezi și POVESTE IREALĂ CU UN TAXIMETRIST ŞI O FARMACISTĂ. CE S-A ÎNTÂMPLAT DUPĂ CE A DUS-O ÎNTR-O CURSĂ CARE A COSTAT 11,50 LEI

Bărbatul din Chicago nu poate vorbi, nici mânca și nici nu poate respira corespunzător. Hrănirea se face prin intermediul unui tub care îi ajunge în stomac, motiv pentru care nu a simțit niciodată gustul mâncării. Lui Joseph i-a fost foarte greu să se adapteze cutumelor și vieții sociale, dar asta nu l-a împiedicat, însă, să își găsească adevărata dragoste.

Citește și GESTUL IMPRESIONANT FĂCUT DE UN TATĂ CARE ÎȘI CREȘTE SINGUR COPILELE. TOTUL S-A SCHIMBAT DUPĂ CE IMAGINILE AU DEVENIT VIRALE

Visul lui Joseph este să facă parte din industria muzicală

A suferit ani de zile, s-a simțit batjocorit și neacceptat în diferite cercuri sociale. Din cauza acestor chestiuni, Joseph a avut parte și de gânduri suicidale. Până în anul 2019. Atunci, Joseph a întâlnit-o pe Vania, cea care i-a și devenit soție, ulterior. Sunt căsătoriți de doi ani, se respectă și se iubesc.

„Înțeleg că sunt diferit, că oamenii mă consideră urât și că nu mă acceptă, dar sunt o persoană care are o inimă, sentimente și un creier. Ar trebui să fiu tratat cu respect la fel ca oricine altcineva. Aș prefera ca oamenii să vină la mine și să-mi pună întrebări în loc să se holbeze și să arate cu degetul”, a mai spus el.

Deși, în prezent, lucrează ca sudor, Joseph și-ar fi dorit să devină DJ, având în vedere că muzica este „limba” prin care se poate exprima cel mai bine: „Sunt sigur că oamenii nu s-ar fi așteptat niciodată să mă căsătoresc. Să fiu sincer, nici eu nu am crezut. Visul meu este să devin DJ. Deși uneori îmi e greu să comunic, muzica este pentru mine o modalitate de a mă exprima”.

Sursă foto: capturi video Youtube – „truly”