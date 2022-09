Poveste ireală cu un taximetrist şi o farmacistă. Ce s-a întâmplat după ce a dus-o într-o cursă care a costat 11,50 lei

Joi seara, o farmacistă i-a dat bătăi de cap unui taximetrist, după ce a vrut să plătească o cursă foarte mică, dar cu o bancnotă de 500 de lei. Femeia dorea să-și primească restul, până la ultimul bănuț. Dialogul celor doi protagoniști, dar, și ce a urmat după, pare a fi un episod dintr-un film de comedie.

O farmacistă a scos din minți un șofer de taxi, după ce i-a făcut „scandal” pentru că nu avea să-i dea rest la bancnota de 500 de lei, într-o cursă pe care trebuia să o plătească, doar, cu 11, 50 lei. Dialogul halucinant a fost dezvăluit de bărbat care, enervat la culme, a pârât-o internauților. Postarea taximetristului a devenit, imediat, virală.

Iata conversația dintre taximetrist și farmacistă:

„- De ce nu mi-ați zis la urcare? Am fi schimbat pe traseu.

– Furnizezi un serviciu, trebuie să ai rest.

– Îmi puteți spune unde putem schimba bani în apropiere?

– N-am nicio idee. Ori îmi dai restul, ori returnează-mi bancnota, că mă grăbesc.

-Hai să schimbăm, zic eu.

– Grăbește-te, că n-am timp de pierdut cu tine”

După 40 de minute, taximetristul a găsit o metodă pentru a-i da restul, dar doamna, iar s-a declarat nemulțumită:

„Abia la o benzinărie am găsit să ne schimbe în sute. Am de-alde zece. Îi dau 490, la care doamna declară că nu are nevoie de banii altora și vrea rest 488,50, nu 490”.

Într-un final, problema s-a rezolvat, farmacista a ajuns acasă, dar i-a făcut reclamație șoferului de taxi, pentru că nu a avut bani schimbați, pentru a-i da rest. Taximetristul a găsit, și el, metoda prin care să se răzbune pe femeie. (CITEȘTE ȘI: Probleme uriașe pentru un taximetrist din Brașov. S-a ales cu dosar penal, după ce s-a arătat nemulțumit de bacșișul primit)

Ce a făcut taximetristul pentru a se răzbuna pe farmacistă. Cum și-a făcut singur dreptate

Enervat la culme pe situație, domnul a găsit metoda pentru a-i plăti doamnei cu aceeași monedă. A aflat unde lucrează și de atunci merge mereu când este de tură, pentru a plăti sume mici în bancnote mari.

„Acum nu mă mai trezesc la 7:50, ca înainte, pentru a fi la serviciu la 9:00. Mă trezesc la 7:00 ca să ajung la timp la farmacie la 8:00. Această femeie lucrează acolo 2 cu 2. Vineri și sâmbătă sunt zilele ei libere.

Duminică dimineață ne întâlnim la aceeași farmacie. Am cumpărat un acid ascorbic cu 1 leu 73 de bani. Am plătit cu o bancnotă de 500 și, în ciuda indignării ei, am obținut restul, 498 de lei si 27 de bani. Azi dimineață am venit pentru 2 paracetamoale, dar cu 100 (sunt totuși taximetrist).

Mi-a spus de la ușă că nu mă servește. Am ajuns la manager, am așteptat-o, a sosit, i-am descris situația, iar gagica s-a dus să schimbe banii. Astept cu nerabdare să se facă joi”, a dezvăluit taximetristul pe rețelele de socializare. (CITEȘTE ȘI: Cum umflă prețurile taximetriștii din Constanța în august 2022. Câți bani a plătit un tânăr, de fapt, pentru o cursă de doar 11 lei)