Probleme uriașe pentru un taximetrist din Brașov. S-a ales cu dosar penal, după ce s-a arătat nemulțumit de bacșișul primit

Un taximetrist din Brașov a ajuns să fie tras la răspundere de către polițiști, după ce a fost reclamat de unul dintre pasagerii săi. Șoferul a fost nemulțumit de bacșișul pe care l-a primit, așa că a încercat să îl intimideze pe cel pe care îl transporta, iar asta l-a costat scump.

Oamenii legii încearcă să facă dreptate în cazul unui incident care a avut loc zilele trecute pe o stradă din municipiul Brașov. Din cauza prețurilor uriașe din ultima vreme, din ce în ce mai mulți români fac tot posibilul pentru a obține mai mulți bani care să asigure întreținerea întregii familii. Acesta a fost și cazul unui taximetrist, care a abuzat de meseria lui, în speranța că al său client va ceda, însă s-a ales cu un dosar penal.

Taximetrist din Brașov, cercetat de poliție după ce a agresat verbal un client, fiind nemulțumit de bacșiș

Întreaga întâmplare a avut loc pe data de 30 iulie 2022, când trei pasageri s-au urcat într-un taxi în speranța că vor ajunge mai repede acasă. La destinație, aceștia i-au oferit bacșiș șoferului 2 lei, care a părut nemulțumit și a mai cerut încă 2 lei. Deoarece a fost refuzat, taximetristul a început să le adreseze cuvinte jignitoare clienților săi, amenințându-i cu moartea.

De parcă nu ar fi fost de ajuns, taximetristul a decis că cel mai bine ar fi să plece cu toate bunurile clienților, înainte ca aceștia să le poată lua din mașină. Pe numele șoferului a fost depusă o plângere, iar oamenii legii au întocmit deja un dosar penal pentru „purtare abuzivă” dar și pentru amenințare cu moartea.

„Conducătorul auto a fost identificat ca fiind un bărbat în vârstă de 52 de ani, din municipiul Brașov. În cauză, s-a întocmit dosar penal în care sunt efectuate cercetări, in rem, în vederea clarificării și stabilirii cu exactitate a stării de fapt, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ‘purtare abuzivă’, instrumentat sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Brașov, în care se va propune soluție legală la finalizarea cercetărilor”, a declarat IPJ Braşov.