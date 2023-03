Nea Fane este un bărbat din Filiași care s-ar putea afla în situația de a-și pierde vederea. Bărbatul are nevoie de o operație, pentru că se confruntă cu o cataractă care i-a afectat grav văzul. De la începutul lunii martie, însă, a început să-și recapete speranța că totul va fi bine. Îl are alături pe Cristi, un bărbat care face tot posibilul ca bătrânul să se vindece. Iată povestea mai jos, în articol.

La începutul lunii martie, oamenii au putut să îl cunoască pe Nea Fane, un bărbat din Filiași care se confruntă de o bună perioadă cu o afecțiune oftalmologică care îi afectează grav vederea, și anume cataracta. Această afecțiune acționează progresiv și scade acuitatea vizuală. Practic, se pierde din transparența cristalinului, iar persoana care suferă de cataractă poate ajunge până în situația de a orbi.

Nea Fane are nevoie de operație, pentru a nu se afla în situația de a-și pierde complet vederea. Cristi este unul dintre tinerii care i-au sărit în ajutor, pentru a-l ajuta să se vindece. Detalii despre situația în care se află bărbatul au fost postate pe pagina de Facebook „Povestea Mea”. Acolo, oamenii au aflat prin ce trece Nea Fane și ce progrese face, pe calea vindecării.

Povestea lui Nea Fane – ar putea să își piardă vederea din cauza afecțiunii oftalmologice

În data de 23 martie 2023, Nea Fane a pornit la drum, din nou, alături de bărbatul care îl ajută să își recapete vederea. Au făcut drumuri între Filiași și Craiova, cu speranța că medicii îl vor opera cât mai repede. Deși au existat momente în care au răsunsurile au fost negative, nimeni nu și-a pierdut speranța. Au luptat în continuare.

„Să nu te bazezi pe noroc! Asta îmi spun în fiecare dimineață, imediat după ce mă trezesc. Astăzi am fost din nou cu Nea Fane. O nouă încercare de a-l opera. După cum am început, probabil ați realizat că nu am reușit nimic. Mâine va fi un nou început și deja mă obișnuiesc cu ideea. Ce-i drept, am avansat! I-au făcut analizele și au zis să revenim. Ce putem face? Nimic! Mâine rămâne să mă trezesc din nou în jurul orelor 4.30 ale dimineții și să pornim spre Craiova. Urați-ne baftă!”, se arată în postarea de pe 23 martie.

Nea Fane a fost operat. Bărbatul din Filiași va mai fi supus unei intervenții

Apoi, o veste bună avea să vină! Ieri, 24 martie, Nea Fane a fost operat la ochiul drept. Însă, drumul spre vindecare nu a ajuns la final, pentru că bărbatul din Filiași trebuie să fie supus unei alte intervenții, de data aceasta la ochiul stâng. Povestea lui Nea Fane a atras foarte multe reacții din partea oamenilor.

„Hai că am făcut-o și pe asta! I-am salvat ochiul lui Nea Fane. Mai avem la cel stâng 🙏 Ca și idee, astăzi am finalizat totul cu brio, deși așteptarea a fost cât pentru 10 zile. Am reușit într-un final să ajungem acasă. Dânsul plângea, eu lângă, la fel. Și cum să nu faci asta?

“Domnul Cristi, vă sunt recunoscător o viață! Domne, zic așa: fără mână sau picior mă mai descurc cumva, dar orb nu aș avea cum!”. Nu își putea stăpâni lacrimile și mă strângea în brațe. Mâine mai avem un hop și am scăpat până când se va interveni și la ochiul stâng!”, se arată în postare de vineri, 24 martie 2023.

