Povestea moldovencei care a fost respinsă la Academie din cauza înălțimii, dar a devenit polițistă în SUA: „M-am simțit umilită!”

O moldoveancă din Chișinău a ajuns polițistă în Statele Unite ale Americii, după ce a fost respinsă din cauza înălțimii, în țara natală. Irina Celpan a avut ambiție și a reușit! Prima oară când s-a dus în SUA nu știa engleză, iar varietatea job-urilor nu era prea mare. A acceptat orice ofertă, însă s-a trezit între două job-uri. Ea a lucrat ca vânzătoare de înghețată pe plajă și casier la o benzinărie.

„Am avut doar două zile libere pe tot parcursul verii, dintre care una am dedicat-o obținerii codului social”, a declarat Irina Celpan pentru moldova.org. Cu toate acestea. Irina este recunoscătoare pentru acea primă experiență pentru că ajutat-o să învețe limba engleză.

După absolvirea liceului Mihail Berezovski din Chişinău a mers să depună dosarul pentru Academia de Poliție, însă susține că a fost umilită de profesorii de acolo: „Am fost discriminată si mi s-a zis în față: Unde te-ai pornit fetițo? şi au făcut glume pe seama înălțimii mele. În acel moment m-am simțit umilită şi trădată de sistemul corupt şi incompetent din țara noastră”

A terminat facultatea cu 10 pe linie

Irina Celpan susține că în SUA nu există atât de multă discriminare.„Aici nu există standarde dictate de societate precum că ofițerul trebuie să fie de genul masculin, înalt si puternic”. Irina Celpan a urmat o facultate în SUA, pentru că era deja fluentă în limba engleză, apoi a absolvit cu 10 pe linie a primit numeroase diplome, burse, iar la ceremonia de absolvire a primit titlul de „Studentul anului 2017”.

După absolvirea facultății, Irina a fost angajată în Poliția americană de stat şi tot de atunci a început Academia de Poliție.

„Academia mi-a schimbat viața şi modul de gândire. Acolo am învățat cum să supraviețuiesc în patrulare. Am învățat că dacă eşti lovită, nu e sfârşitul lumii. Am învățat că sportul îmi este frate, iar lenevia – cel mai mare duşman. Am fost curentată, stropită cu spray lacrimogen, aruncată în apă, aruncată în ring să lupt cu băieți de d0uă ori mai voluminoși ca mine. Am învățat să conduc cu viteză, să folosesc pistolul şi mitraliera şi, cel mai important, am învățat să îmi cunosc valoarea şi să nu-mi fie frică de nimic (…) „Dacă lucrez în program de zi atunci eu mă trezesc la 3 dimineața și mă asigur că maşina de patrulare este pornită, ca mai apoi să accesez toate programele din laptop. Mă îmbrac în uniformă şi, uitându-mă în oglindă, îmi promit că ma voi întoarce acasă sănătoasă” a mărturisit polițista, care are deja cetățenie americană.