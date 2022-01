Povestea pe care nu mulți o cunosc! Serghei Mizil a vrut să îl împuște pe Giovanni Becali. Care a fost, de fapt, motivul

În cadrul unui documentar biografic, Serghei Mizil a povestit o întâmplare pe care nu mulți o știu. Bărbatul a vrut să îl împuște pe Giovanni Becali, după ce acesta i-a spus că îi taie tendonul. De atunci, însă, cei doi au rămas prieteni apropiați, în ciuda situației în care au fost puși.

În vremea comuniștilor, Serghei Mizil și Giovanni Becali au avut parte de un moment pe care, poate, nu l-ar fi preconizat la momentul respectiv. Atunci, Serghei Mizil făcea parte din aparatul nomenclaturist, iar Giovanni Becali avea legături puternice cu lumea interlopă din București. La prima întâlnire a lor s-a lăsat cu… amenințări. Cel care a „pornit” furtuna, la momentul respectiv, a fost chiar Giovanni Becali, care i-a spus: ”Ce zici dacă-ți tai tendonul”. Iar, Serghei Mizil și-a luat arma semi-automată și l-a întrebat ”Ce-ai zice dacă te împușc în cap?”. De atunci, însă, între cei doi s-a legat o prietenie foarte strânsă.

”El, în cap de masă, eu, în cap de masă… Mulți fotbaliști, actori… Nu dăm nume pentru că o mare parte din ei spun acum că nu ne-au cunoscut. La un moment dat vine Giovani și zice: ”Ce zici dacă-ți tai tendonul”. Două secunde. M-am dus în mașină, aveam Browning semi-automată. ”Ce-ai zice dacă te împușc în cap?” Și a rămas mut el! ”Poți să tragi unde vreau eu? ”Da”. ”Hai la Pescăruș”, care era restaurantul unde era și cârmaciul Nicolae și toți. Bam, bam, eu acolo. ”Mă, să moară mama, ăsta trage oriunde”. (…) Singurii care nu m-au trădat în viața mea au fost Giovanni și Victor Becali. Am fost toată viața cu ei iar ei au fost toată viața lângă mine. Indiferent, că am fost jos, că am fost arestați, că am fost infractori… Ăștia au fost oameni de caracter”, a povestit Serghei.

Serghei Mizil: ”Ăia voiau să ne facă grup infracțional”

Bărbatul a continuat seria dezvăluirilor în cadrul documentarului: ”Deci eram acolo, un grup infracțional compus din mulți oameni foarte inteligenți. Giovanni făcea semn că lui îi duce cu motostivuitorul dosarul. Și erau acolo: Cain, Kalu, Albanezu.

Pe vremea aia erau cei mai mari șmecheri: Albanezu, Cain, Kalu și Giovanni. Când s-a dus cu ei la pârnaie le zicea la pușcăriași: ”Bă, eu sunt copil de haiduc”. Și îi ziceau ăia: ”copil de haiduc și ai ajuns la pușcărie?”. Au cochetat cu infracțiunea, ca să nu spun mai multe. George Barba spărsese două bănci. A spart și o bancă în Grecia, spre final. Adică oameni de bine, nu le dădeai banii, intrau pe geam și luau ce era al lor.

Și ăia voiau să ne facă grup infracțional. Și le spune: ce erați voi în România? ”Noi eram biletari”. Nemții ăia când au auzit, au bătut cu ciocanul și au întrebat: ”Cine mai e în sală din România?”. Și merg acolo. Și-mi zice: ”Avem o singură întrebare” Și mă gândeam: când aude Ceaușescu că m-a legat și în Germania, iar începe să sară în sus. ”Ce filme aveți voi în România?”. Când m-am întors în sală, Giovanni luase cuvântul și voia să spună că bunicul lui a fost legionar”.

Sursă foto: captură video Youtube