Serghei Mizil ”dă din casă” și recunoaște că a exagerat de Sărbători: ”Sunt mort! Am petrecut cu șprițuri până la 6 dimineața!”

Crăciunul a însemnat pentru Serghei Mizil o mare petrecere, derulată în două zile pline, în care a avut zeci de invitați. Tratați cu mâncare și băutură din plin. Chiar actorul principal a dezvăluit, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, cum a dus fericitele momente alături de cei dragi. Mort de oboseală duminică, în jurul prânzului, după ce a pus punct petrecerii la ora șase dimineața!

Nu e deloc o surpriză că Serghei Mizil nu s-a dat deoparte atunci când vine vorba de petreceri, iar Sărbătoarea de Crăciun i-a dat prilejul să se simtă, din nou, în largul lui printre invitați. La el acasă s-a ținut totul, lângă bradul împodobit, dar fără cadouri. Că lui Serghei nu-i place asta.

Serghei Mizil a petrecut până la 6 dimineața: ”Sunt mort de oboseală!”

Chiar el o spune. Preferă să le dea bani celor dragi și apropiaților, iar argumentul curge imediat, din gura lui:

”Eu nu dau cadouri, nu primesc cadouri. Oamenii s-au obișnuit să nu-mi dea, pentru că așa i-am învățat. Nu primesc pentru că mă îmbrac cum vreau eu sau îmi iau ce-mi place mie. Cadoul meu sunt banii pe care-i dau, să-și ia fiecare ce-i place”, a dezvăluit Serghei Mizil, pentru CANCAN.RO.

Revenind la petrecere, prietenii au călcat pragul casei lui Serghei Mizil în două etape. În Ajun, apoi chiar de Crăciun. Și s-a întâmplat să nimerească la locul potrivit. Distracția a durat până dimineața, cu mâncare și spriț din belșug. Cu Serghei Mizil în mare formă, ca de obicei.

Mai puțin la orele la care a răspuns la telefonul venit dinspre CANCAN.RO: ”Sunt mort acum de oboseală! Am făcut Crăciunul acasă, am avut invitați și pe 24, și pe 25! Am petrecut cu șprițuri, cu mâncare, ce să mai… Acum, până la șase dimineața. De asta am zis că-s mort!”, a precizat Serghei.

