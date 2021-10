Pare a fi ”haos” în lumea mondenă, în ultimele zile. Reghe nu mai e ”Soarele” pentru Anamaria Prodan, după ce a înaintat divorțul și s-a retras lângă iubita lui, Corina, Bianca Drăgușanu și Gabi Bădălău azi se ceartă, mâine se împacă, doar că acum e ceva mai înnorat cerul lor, în timp ce Alex Bodi a ajuns în arest! Iar Serghei Mizil a devenit, pentru CANCAN.RO, analistul monden al acestor evenimente. Avem declarațiile sale incendiare.

Nu este o noutate. Dacă ai picat în gura lui Serghei Mizil, atunci să te ții tare. Adevărul va ieși la iveală, pentru că te va ”citi”, cu siguranță. Însă felul în care-l reproduce e de-a dreptul pitoresc. Și nu numai! Cele trei mari evenimente din lumea mondenă au fost analizate de Serghei și a ieșit show, ca de obicei.

”Bianca e șmecheră, Bădălău, la fel! Nu-i văd căsătoriți”

Bianca Drăgușanu și Gabi Bădălău deschid o nouă filă de „război”. El, prins cu alta, o apetisantă blondă, a încercat s-o dreagă. Ea, Bianca, spune că nu-l iartă. Mizil are părerea lui, despre cuplul a cărui idilă s-a înfiripat la finalul anului trecut. ”Din punctul meu de vedere, Bianca e șmecheră, a făcut tot timpul cum a vrut, iar Bădălău e un băiat cuminte, e șmecher și el, ce vrei să facă la banii lui și astea… pe cine vrei să ia? Nu-i normal, așa, pe una bună? Dacă lui îi place asta, ce să-i faci, fiecare om are gustul lui, nu?

Ei se ceartă, se împacă, se ceartă, se împacă… Ea e o fire destul de independentă, din câte o cunosc eu. Niciodată nu-i văd căsătoriți. Nu au cum. Cred că niciunuia nu-i convine. Tu, dacă ai avea lovelele lui și posibilitățile lui, te-ai căsători? Eu aș f…e până … și apoi m-aș căsători. El are copii.. Acum ce să se mai căsătorească, să ce? Să mai aibă alte divorțuri?”, a spus Serghei Mizil.

”Vin piese de-ți cad chiloții din [email protected]!”

Degeaba a dus Anamaria Prodan o luptă titanică pentru a-și păstra soțul! Reghe s-a dus în alte ”zări”. La Corina, o tânără de 29 de ani care-i va dărui, peste mai puțin de jumătate de an, o fetiță. Ce crede Serghei? ”Eu am vorbit cu Prodanca. Într-un fel era de așteptat, că și aici e tot așa, că și Prodanca e o fire foarte tare și foarte independentă. E chiar drăcoasă Prodanca, mie îmi place mult de ea. Și pentru un bărbat e greu să stai cu una care e așa, că ea tot timpul a vrut să impună, să dicteze.

Părerea mea este în felul următor: când faci parte din showbiz, ești persoană publică la nivelul lor, cum arată el, cum arată ea, e foarte greu să rămâi într-o căsnicie. Pentru că e tentant, te matolești, dai peste una, te aiurește, ți-o s..e, te dă peste cap, du-te acasă, nu? Și invers. Și e foarte greu să …

Trebuie să ai foarte multă putere să te stăpânești, să fii mai purisan. Dar așa, că vin piese de-ți cad chiloții din [email protected]… să stai să ce? Dacă te uiți și afară. Câte cupluri de astea celebre stau mult timp? Nu stau! Vine aia, l-a făcut și știi cum e… p…a nu știe carte. Tentațiile sunt clare. Îți scriu alea pe Facebook, îți arată, te fac, te omor… Eu am mers în club și-au ridicat alea țâțele. Dacă ești matol, mai știi ce faci? Te-ai dus și…”, a tras linie Serghei Mizil.

”Dacă nu era mediatizat așa de mult, pe Alex Bodi nu-l luau”

De Alex Bodi? ”Eu am spus de la bun început că nu e ce s-a scris în presă. Pentru că dacă erai cu trafic de carne vie și cu asta, nu stăteai afară niciodată. Eu zic că dacă nu era mediatizat așa de mult nu-l luau. Dar foarte multă lume din presă a pus presiune. Eu îl cunosc destul de bine. Omul e un băiat cu foarte mult bun simț și în banca lui. Omul nu bea, nu face, nu jignește, vorbește politicos, nu deranjează pe nimeni.

Dar lui i se trage totul de la mediatizarea asta. Dar ce se spune nu-i dovedit. Poți să spui de cineva care-i dovedit”, este părerea analistului de ocazie al CANCAN.RO.

