Încurcate sunt căile dragostei, mai ales pentru ei! După ce CANCAN.RO v-a povestit, în exclusivitate, că Gabi Bădălău are o nouă iubită, iar bărbatul a negat vehement legăturile cu ea, Bianca Drăgușanu reacționează. Fosta prezentatoare spune că Bădălău o cunoaște bine pe respectiva tânără și dezvăluie că acesta ar fi numit-o pe respectiva domnișoară „prostituată”, spunând că a fost plătită cu suma de 300 de euro pentru a oferi plăceri trupești.

În exclusivitate, CANCAN.RO v-a povestit că Gabi Bădălău are o nouă iubită. Mai mult, afaceristul s-a afișat cu domnișoara la un eveniment privat, mai exact un botez, iar oamenii prezenți acolo au putut constata că între ei există numeroase gesturi de apropiere și tandrețuri. Contactat de reporterii CANCAN.RO, Gabi Bădălău a negat vehement legăturile cu Andreea D. Problema lui Gabi acum este că iubita lui oficială, Bianca Drăgușanu dezvăluie că partenerul său o cunoaște chiar bine pe Andreea D. și că s-ar fi încurcat cu ea din gelozie, pentru a o impresiona chiar pe Bianca.

Bianca Drăgușanu are o variantă diferită a poveștii. Tot în exclusivitate, fosta prezentatoare TV a vorbit despre acest episod și a făcut declarații-bombă despre noua parteneră a lui Gabi Bădălău.

“Mie Gabi mi-a spus ca această fată este prostituată și că a fost platită cu 300 de euro pe zi de un prieten de-ai lui și că nu are nimic cu ea. El la 4 dimineața a venit la mine acasă și și-a cerut iertare. A fost un gest făcut din gelozie. Dar nu există o relație de iubire sau altceva între el și acea domnișoară”, a spus Bianca, pentru CANCAN.RO, în exclusivitate.

Cu toate acestea, relația Biancăi cu Gabi a trecut, în ultima vreme, prin numeroase controverse. Nu se știe, pentru moment, dacă Bianca Drăgușanu și Gabi Bădălău au ajuns la sentimente mai bune, dar cert este că cei doi nu s-au împăcat sută la sută, legătura dintre ei ar fi una incertă.

Gabi Bădălău neagă relația cu domnișoara care l-a însoțit la botez

Deși oamenii prezenți la evenimentul la care a mers și Gabi Bădălău alături de noua iubită susțin că au avut toată seara gesturi de apropiere, iar Bianca Drăgușanu dezvăluie faptul că Gabi o cunoaște pe tânăra blondă, bărbatul a negat vreo posibilă relație cu domnișoara respectivă: ”Eu am fost la un botez singur. Era mai multă lume la masă. În poza aia eram mai multe persoane doar că poza e tăiată, că e o fată lângă mine. Nu am nicio legătură, nu mă incriminează cu nimic. Nu s-a întâmplat nimic, nu am nicio legătură, nu e nimic grav!”,a declarat Gabi Bădălău, în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

De ce nu o ar avea-o la inimă mama lui Bădălău pe Bianca

Rodica Bădălău, o femeie respectată în mediul de afaceri, nu ar avea-o deloc la inimă pe Bianca Drăgușanu. Nu ar accepta-o sub nicio formă, ajungând chiar să o regrete pe Claudia Pătrășcanu, cu care a fost mai mereu la cuțite. Totul ar fi pornit de la bani.

“Doamna Rodica a zis de la început să se termine tot circul. Gabi să dea pensia alimentară cerută de Claudia, adică 3.000 de euro, care e un nimic pentru ei, la ce avere mare au. Și să trăiască liniștiți. Gabi a fost inițial de acord, dar apoi s-a sucit, spunând că nu o lasă el pe Claudia să facă ce vrea ea.

Doamna Rodica și-a dat seama că aici e mâna Biancăi Drăgușanu, că ea l-a zăpăcit pe Gabi și l-a făcut să nu respecte cele stabilite. Acum, după ce a văzut cum e Bianca, doamna Bădălau o regretă amarnic pe Claudia, pe care o deplânge deși nu o plăcea prea mult înainte”, a dezvăluit o sursă din anturajul familiei Bădălău, potrivit impact.ro.