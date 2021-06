Serghei Mizil rupe gura târgului cu un Rolex de 35.000 €

La 67 de ani, Serghei Mizil, fostul “copil de bani gata” al regimului Ceaușescu, este în pas cu moda și atrage atenția cu fiecare apariție în public. De curând, a “recidivat” cu un Rolex de 35.000 de euro la mână, iar imaginile realizate de CANCAN.RO stau mărturie. Încă o dată, dacă mai era nevoie, Serghei a demonstrat că reprezintă un etalon în materie de „acareturi” de lux.

Înainte de Revoluție, Serghei Mizil aducea din străinătate haine și obiecte la care populația de rând nici nu îndrăznea să viseze. Aparatele video, casetele video/audio sau gecile de blugi erau vândute în țară la prețuri foarte mari. Ulterior, fiul liderului comunist Paul Niculescu Mizil a ajuns om de afaceri. La Cena și Cena 2 sunt două dintre localurile care, de-a lungul timpului, i-au adus mulți bani.

Serghei Mizil, la mână cu un Rolex de 35.000 €

Ajuns, între timp, la 67 de ani, Serghei Mizil rămâne, în continuare, un exemplu de „rebel” când vine vorba de ținută, mașini sau „acareturi”. Recent, CANCAN.RO l-a întâlnit pe fostul “copil de bani gata” al regimului Ceaușescu în zona de Nord a Capitalei, în timp ce intra într-un local select din zonă, B4Market. A făcut-o cu telefonul la ureche: era angrenat, probabil, într-o discuție importantă.

Îmbrăcat lejer, cu o pereche de blugi, adidași și tricou, Serghei Mizil a petrecut în local în jur de 30 de minute, perioadă în care a savurat o cafea. Până să ajungă la masă, cunoscătorii i-au putut admira ceasul pe care l-a purtat la mână, cel mai probabil un superb Rolex Submariner Date 40 mm, care valorează aproximativ 35.000 de euro.

Bijuteria este una foarte apreciată de specialiști, în principal datorită calităților și designului plin de rafinament. Ca o concluzie, Serghei Mizil a avut, din nou, o prezență “calificată” din toate punctele de vedere, în public, cum, de altfel, ne-a obișnuit dintotdeauna.

Apariție spectaculoasă și în aprilie

Reamintim că, în aprilie, “copilul de bani gata” din perioada regimului lui Nicolae Ceaușescu a avut o altă apariție spectaculoasă în Capitală. Omul de afaceri a ajuns în zona unde avea treabă cu un Mercedes Coupe, un bolid decapotabil care valorează în jur de 25.000 de euro. La momentul respectiv, nu a impresionat doar cu mașina, ci și cu felul în care a apărut îmbrăcat, semn clar că este într-un permanent “update”.

Serghei Mizil a ieșit în public încălțat cu o pereche de pantofi sport Dolce & Gabbana, al căror preț de catalog este de 800 de euro. Pe el și-a pus un tricou Neil Barrett, de aproximativ 400 de euro. Atunci a optat tot pentru un ceas de firmă, Ulysse Nardin, care costă “doar” 10.000 de euro.

Om de afaceri respectat

Dacă, pe vremea lui Nicolae Ceaușescu, pleca în afara României de unde revenea cu lucruri după care conaționalii noștri erau înnebuniți, după Revoluție, fiul liderului comunist Paul Niculescu Mizil s-a transformat într-un adevărat om de afaceri. În afara lanțului de restaurante “La Cena”, este un personaj foarte activ pe piața imobiliară.

În urmă cu ceva timp a ridicat un imobil de lux în zona de nord a Capitalei, în care a investit 700.000 de euro. Banii i-a recuperat rapid, apartamentele fiind la mare căutare.

“Am vrut să investesc într-o afacere stabilă și transparentă. Cu restaurantele ai multă bătaie de cap, e greu să găsești personal bun în ziua de astăzi. Nu mai vor oamenii să muncească. Am făcut totul prin bancă, apartamentele s-au vândut foarte repede. Mai sunt câteva de lux, cu terasă. Am încredere în business-ul ăsta și merg mai departe”, a dezvăluit, recent, Serghei Mizil.