Fostul “copil de bani gata” al regimului Ceaușescu e „țiplă” la 67 de ani

La 67 de ani, Serghei Mizil, fostul “copil de bani gata” al regimului Ceaușescu, este „țiplă”. Fiul liderului comunist Paul Niculescu Mizil este mereu în pas cu moda, iar CANCAN.RO vă prezintă, în exclusivitate, dovezile de netăgăduit. Bolidul decapotabil, încălțările Dolce & Gabbana, tricoul Neil Barrett și ceasul Ulysse Nardin confirmă că afaceristul rămâne un exemplu în materie de bun gust și eleganță.

Serghei Mizil are în spate o poveste impresionantă. Înainte de Revoluție, pe vremea comuniștilor, aducea de peste hotare lucruri la care cetățenii de rând nici nu îndrăzneau să vizeze, precum aparate video, casete video/audio, geci de blugi, pe care le vindea în țară la prețuri fabuloase. Boem din fire, fiul liderului comunist Paul Niculescu Mizil a ajuns, ulterior, om de afaceri. La Cena și Cena 2 sunt două dintre restaurantele care i-au adus mulți bani.

Apariție spectaculoasă în Capitală

Ajuns, între timp, la 67 de ani, Serghei Mizil nu-și arată vârsta dacă ținem cont de vestimentația și mașina cu care circulă în Capitală. Recent, CANCAN.RO l-a întâlnit pe "copilul de bani gata" din perioada regimului lui Nicolae Ceaușescu fix în momentul în care își "părăsea" bolidul decapotabil, un Mercedes Coupe care valorează, în prezent, în jur de 25.000 de euro. Nu a impresionat doar cu mașina, ci și cu felul în care a apărut îmbrăcat, semn clar că este într-un permanent "update".

Serghei Mizil a preferat să iasă în public încălțat cu o pereche de pantofi sport Dolce & Gabbana, al căror preț de catalog este de 800 de euro. Pe el și-a pus un tricou Neil Barrett, de aproximativ 400 de euro. Fiind un bărbat care se respectă, omul de afaceri a optat și pentru un ceas de firmă, Ulysse Nardin, care costă aproximativ 10.000 de euro. A avut, practic, o prezență “calificată” din toate punctele de vedere, iar imaginile realizate de CANCAN.RO o confirmă total.

Cum a făcut bani Serghei Mizil

Serghei Mizil a început să facă bani dinainte de Revoluție. Pe vremea lui Nicolae Ceaușescu, pleca în afara României de unde revenea cu lucruri de care conaționalii noștri erau, pur și simplu, înnebuniți. Astfel, aparatele video, casetele sau gecile de blugi erau vândute în țară, iar, de pe urma tranzacțiilor, acesta câștiga sume frumoase.

“Mama era împotriva mea. Ceilalţi fraţi erau premianţi, normal că ţinea mai mult cu ăia. Cu mama n-am avut o legătură, mă măscărea tot timpul. Făcea numai spume. Venea toată lumea la poartă să spună că sunt o pată pe societate. Eu zic că semăn cu ea. La mama, săraca, a fost o chestie foarte nasoală. A murit chiar în noaptea de Revelion la ora 12. Vrei, nu vrei e ora 12, a murit mama, mă gândesc”, povestea Serghei Mizil.

S-a transformat după Revoluție

Ulterior, Serghei Mizil s-a transformat într-un adevărat om de afaceri. S-a făcut cunoscut în mediul de business ca fiind unul dintre acționarii lanțului de restaurante “La Cena”, din Capitală. A fost, de asemenea, proprietarul localului “La doi vagabonzi” din Constanța. În prezent, este un personaj foarte activ pe piața imobiliară, în urmă cu ceva timp construind un imobil de lux în zona de nord a Capitalei, în care a investit 700.000 de euro. Banii i-a recuperat rapid, apartamentele fiind la mare căutare.

"Am vrut să investesc într-o afacere stabilă și transparentă. Cu restaurantele ai multă bătaie de cap, e greu să găsești personal bun în ziua de astăzi. Nu mai vor oamenii să muncească. Am făcut totul prin bancă, apartamentele s-au vândut foarte repede. Mai sunt câteva de lux, cu terasă. Am încredere în business-ul ăsta și merg mai departe", a dezvăluit, recent, Serghei Mizil.