Povestea tristă a lui Ştefan Cătălin, un bărbat de 35 de ani din Bolintin Vale: „Visam să devin frizer! Azi, scopul meu este altul”

Ştefan Cătălin, un bărbat de 35 de ani din Bolintin Vale are nevoie de ajutor! În urmă cu şase ani, un accident nefericit i-a schimbat viaţa radical. A primit un diagnistic crunt din partea medicilor, tetraplegie spastică cronică, iar în prezent se poate deplasa numai cu ajutorul unui cărucior cu rotile. Bărbatul îşi doreşte să ducă o viaţă normală, însă ca acest lucru să fie posibil are nevoie de bani!

Câţiva oameni cu sufletul mare au făcut un grup în care îi invită pe toţi cei care vor să îl ajute pe Ştefan.

Pe prima pagină, un mesaj sfâşietor îi întâmpină pe membrii.

„Povestea mea este una tristă, pot să spun enorm de tristă…

Viaţa mea era una frumoasă, aşa ca a voastră mai mult sau mai puţin. Îmi plăceau tatuajele şi visam să devin frizer, aveam prieteni, aveam un scop în viaţă. Astăzi scopul meu este altul, dorinţa să pot merge din nou, să pot să scriu, să pot să-mi îmbrăţişez mama şi apropiaţii…”, îşi începe tânărul povestea.

„Am rămas paralizat aproape în totalitate…”

Pe lângă problemele cu care a rămas în urma accidentului, Ştefan a mai primit un diagnostic dur în urmă cu doi ani, după ce a suferit o răceală puternică.

„De când am suferit acest accident încerc să mă ridic şi să lupt, dar din păcate am rămas paralizat aproape în totalitate.

Imediat după accident am suferit o operaţie cervicală, unde mi-au fost montate plăcute de titan la vertebrele c5 c6 c7.

De atunci mă zbat în continuare cu recuperările, dar fără prea mari rezultate. Pentru că paralizia pe care o am nu era de ajuns, a mai fost diagnosticat cu Disreflexie autonomă.

Este vorba despre hipertensiune la umplerea vezici urinare, cu toate că am fost la numeroși medici urologi şi am încercat diferite tipuri de tratamente, nimic nu m-a ajutat.

În urmă cu 2 ani am avut o răceală puternică la plămâni şi am fost internat timp de 3 luni la spitalul Universitar de urgență București, la terapie intensivă.

Însă după această perioadă de spitalizare mi-au montat traheostoma care m-a ajutat să respir timp de un an jumătate. În tot acest timp m-am chinuit enorm de mult pentru că nu puteam să vorbesc şi mă înecam cu propria salivă.

A fost îngrozitor, trebuia să fie cineva langă mine tot timpul pentru a aspira şi a avea grijă de mine.

După o perioadă de un an şi jumătate am fost operat din nou pentru închiderea găuri unde am avut traheostoma. Din cauza faptului că am stat la pat un timp îndelungat fără să fac mişcare, am făcut escare la mâini și picioare care cu timpul s-au vindecat.

Degetele de la mâini și labele picioarelor mi s-au strâmbat, iar tendoanele mi s-au scurtat. Singurul meu refugiu este mediul online, unde mai ţin legătura cu cei apropiaţi şi încerc să mai uit de greutăţi.

Pentru a putea ţine legatura cu mediul online sunt nevoit să folosesc un pix legat de mână, cu care tastez şi folosesc mobilul..

Pe aceasta cale am cerut ajutor pentru a crea o pagina pe care să pot să-mi expun situaţia actuala, o situaţie dificilă pentru mine din punct de vedere financiar, fizic şi psihic.

Sunt dependent de mama mea 24/24 de ore, este cea care are grijă de mine şi îmi alină suferinţa aşa cum poate ea la vârsta de 69 de ani.

Recuperarea într-o clinică privată ar fi ideala, dar nu am găsit resursele financiare necesare, aveam o propunere pentru o clinică din Spania dar am renunţat din cauza costurilor.

Dacă exista posibilitatea ca un medic să mă examineze din nou as accepta cu cea mai mare placere, pentru că am ani buni de când stau la pat, iar patul mi-a devenit şi prieten şi duşman…

Aştept orice variantă de ameliorare a situaţiei mele, poate că viaţa îmi va surâde din nou cu ajutorul vostru.

Vă stau la dispoziţie cu orice fel de întrebare sau acte referitoare la cazul meu.

Ţin să-i mulţumesc mamei mele pentru tot ceea ce face pentru mine şi tuturor celor care m-au sprijinit şi o fac în continuare.

Adresa mea este – Bolintin Vale sat Crivina str. Barajului nr 34, jud. Giurgiu.

Telefon-0733765850

Pentru cei care doresc să mă ajute cu donaţii, atasez conturile mele personale în imaginile din publicaţie.

În cazul în care mă contactaţi, vă rog să aveţi răbdare cu mine, pentru că îmi mişc greu mâinile ca să pot răspunde la telefon. Mulţumesc pentru înţelegere”, este mesajul lui Ştefan.

Sursă foto: Facebook