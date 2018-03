În cei patru ani de viață, Denis nu a avut niciodată parte de o îmbrățișare din partea mamei sale, care l-a părăsit fără niciun regret, imediat după naștere. Tatăl lui a făcut același lucru acum, de curând, plecând de-acasă cu noua lui iubita. Copilul se bucură, totuși, de dragostea și grija bunicii, care se străduiește să îl crească și să-i ofere cele necesare traiului, în limita alocației pe care o primește pentru copil. Și mai grav este că singura camera pe care o au stă să se prăbușească peste ei, crăpăturile din tavan fiind atât de mari încât prin ele se poate vedea cerul. Sensibilizat de această poveste, un „înger” vrea acum să îi construiască copilului o casă sigură. CANCAN.RO, SITE-UL NR. 1 DIN ROMÂNIA, vă prezintă o poveste emoționantă în care personajele principale sunt Denis și Arpi.

Denis are patru ani. I-a împlinit zilele acestea. Este prima dată în viață lui când primește un cadou, de ziua lui. De fapt, a primit mai multe! Darurile au fost strânse de către Arpi, binefăcătorul lui, care, mai mult decât atât, a început să strângă fonduri pentru a-i construi copilului o casă adevărată, cu acoperiș întreg, sigură. (NU RATA, AICI: MATERNITATEA DIN ARAD, RENOVATĂ DE… CAVALERII TEMPLIERI)

Arpi este taximetrist în Arad. A fost sensibilizat de povestea copilului, pe care a descoperit-o din mediul on-line. A aflat atunci, înainte să se implice, că băiatul și bunica lui nu aveau, în camera în care locuiau, nici electricitate, nici lemne de foc, nici podea… aproape nimic. Se aveau doar pe ei, bunica, Denis și tatăl acestuia, care dormea, atunci, într-o fermă, împreună cu animalele. Între timp, de curând și acesta a plecat.

„Facem o căsuță pentru Denis”

„Am citit că un părinte doarme împreună cu animalele, pentru că aici nu aveau loc destul, să doarmă cu bunica și copilul. Am venit să vedem despre ce este vorba, iar când am văzut în ce condiții grele trăiesc ne-am gândit să facem ceva mai mult, ceva să și rămână, nu numai să ajutăm de Crăciun. Așa am introdus curentul, iar de acolo mai departe am vrut să reparăm acoperișul, dar acoperișul nu se mai poate repara, fiind într-o stare avansată de degradare”, povestește Arpi, pentru CANCAN.RO, SITE-UL NR. 1 DIN ROMÂNIA.

În scurt timp, noul prieten al lui Denis, Arpi, a creat o pagină pe Facebook și a început să caute sponsori și voluntari care să contribuie la noul proiect: „Casă pentru Denis”.

„Proiectantul ne-a ajutat cu proiectul – gratuit, mulți oameni au rezonat cu ideea, excavatul a fost gratuit, inclusiv apa se va introduce cu sponsorizare. Facem o căsuț[ de aproximativ 67 de metri pătrați… Facem o căsuță pentru Denis… O să fie o căsuță cu două camere, living, baie și hol”, mai spune Arpi. (VEZI ȘI: POVESTEA PREOTULUI IALOMIŢEAN CARE HRĂNEŞTE SUFLETELE NECĂJITE)

„Avem nevoie și de donații”

Întrebat ce face Arpi pentru el, Denis răspunde imediat: „Casă! Cea mai frumoasă casă”.

Continuarea acestui proiect, pentru Denis și pentru bunica lui, este cu atât mai importantă, cu cât timpul se poate transforma într-un nemilos criminal, pentru că tavanul este atât de tare crăpat încât încape palma prin el. Practic, din cameră, prin aceste crăpături se vede cerul.

„Vremea nu prea ne-a ajutat, dar sperăm cât de repede… să fiu realist aș zice maxim trei luni (până la finalizarea casei, n.r.). Avem nevoie și de donații, ni s-au donat patru metri cubi de bolțari și cărămidă. Au fost ploi, urmează să le aducem, se toarnă placă, urcăm cu zidăria, urmează planșeul și după planșeu se va putea – sigur va fi mult mai sigur decât în încăperea asta, îi putem muta în interiorul clădirii noi. Urmează acoperișul, finisajele… Firma de construcții s-a oferit să ne facă finisajele interioare gratuit”, spune Arpi.

Un miracol s-a petrecut de Crăciun, un altul se pregătește…

În vârstă de aproape 70 de ani, bunica lui Denis nu are niciun venit, pentru că dovada că a lucrat la C.A.P. s-a pierdut în negura timpului, astfel că speranța lui Denis rămâne în semenii lui. (CITEȘTE AICI: UN PREOT DIN VRANCEA A „ÎNFIAT” 20 DE COPII)

„Am reușit, în decembrie, ca un mic miracol de Crăciun, să îi facem să aibă curent electric, satelit, un prieten a donat un TV să aibă și Denis acces la desene animate. Am reușit să plătim abonamentul la cablu pe tot anul. Bunica nu are venit, nu reușim să îi facem o pensie pentru că a lucrat la cooperativă și nu reușim să îi adunăm cei 15 ani necesari, de-abia am găsit 5-6 ani, nicicum nu reușim să găsim cei 15 ani. Ei trăiesc din alocație, din ajutoare”, mai spune taximetristul cu inimă mare.