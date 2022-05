Povestea virginei de 35 de ani care a rămas gravidă și a născut o fetiță perfect sănătoasă. Ce s-a întâmplat, de fapt

O femeie din Marea Britanie a reușit să nască un copil perfect sănătos, la 35 de ani, deși era virgină. Află povestea care a șocat întreaga lume. Cum a reușit englezoaica să aducă pe lume o fetiță?

Kimberley Godsall și-a făcut publică povestea uimitoare. Ea a reușit la vârsta de 35 de ani să aducă pe lume o fată perfect sănătoasă, deși nu a făcut dragoste niciodată cu vreun bărbat. Aceasta a povestit cum a putut rămâne însărcinată fără contact sexual.

Femeia din Marea Britanie, care are acum vârsta de 38 de ani, a adus pe lume o fiică, pe nume Scarlett, în februarie 2019. După ce a cheltuit peste 21.000 de dolari pe tratamente de fertilitate.

CITEȘTE ȘI: SURPRIZĂ INCREDIBILĂ PENTRU O FEMEIE DIN CONSTANȚA! A NĂSCUT ÎN AMBULANȚA SMURD ȘI CÂND A AJUNS LA SPITAL, A ADUS PE LUME AL DOILEA COPIL! NU ȘTIA CĂ ESTE ÎNSĂRCINATĂ CU GEMENI

Numărul de ”mame virgine” este în creștere

Godsall se numără printre un număr în creștere de „mame virgine” care aleg să aibă copii înainte ca ele să aibă contact sexual cu vreun bărbat. Cel puțin patru clinici de fertilitate din Anglia au ajutat virginele heterosexuale să rămână însărcinate în ultimii ani.

Un medic britanic de fertilitate a declarat pentru ABC News că a lucrat personal cu trei femei virgine care au vrut să rămână însărcinate.

”Una dintre ele era o femeie de carieră și era prea ocupată și nu cred că ea și partenerul ei și-au dat ocazia să-și exploreze sexualitatea. Erau bine echilibrați și pregătiți mental”, a spus medicul.

Numărul exact de „mame virgine” din America nu este cunoscut, dar este probabil ca experții în fertilitate din toată țara să ajute în mod similar femeile din SUA să devină mame înainte de a face sex.

Godsall, care provine din orașul Tunbridge Wells din Kent, a declarat pentru Daily Mail că „se salvează” pentru căsătorie, în ciuda faptului că nu este religioasă.

”Îmi dau seama că este o viziune romantică asupra vieții, dar de la o vârstă fragedă am știut că, deși îmi doream copii, îmi doream să fac sex doar cu persoana cu care mă voi căsători. Așa că am simțit că am eșuat când nu eram căsătorit până la jumătatea vârstei de 20 de ani.

Nu îi judec pe alții pentru că au mulți parteneri sexuali, pot face ceea ce le place cu corpul lor. Și nu m-aș aștepta ca partenerul meu să fie virgin, nici asta nu mă deranjează, asta este ceea ce mi-am dorit întotdeauna pentru mine”, a declarat Godsall.

În ciuda unei serii de relații de scurtă durată, Godsall nu găsise bărbatul visurilor ei până la jumătatea vârstei de 30 de ani și a simțit că ceasul ei biologic ticăie.

Cum a reușit o femeie virgină să rămână gravidă

Așa că, în 2017, la 33 de ani, ea a selectat online un donator de spermă și a plătit peste 2.000 de dolari pentru o procedură de inseminare artificială cunoscută sub numele de IUI (inseminare intrauterină).

Trecerea acesteia a fost una dintre cele mai „traumatice” experiențe din viața lui Godsall.

”Au folosit un speculum pentru a deschide vaginul, ceea ce a fost atât de dureros pentru mine, înainte de a introduce un cateter pentru a depune spermatozoizi în uter pentru a întâlni ovulul în așteptare. Mi-au spus după aceea că reacția mea extremă se reducea la a fi virgin. Din punct de vedere psihologic, cât și fizic, nu eram obișnuit cu nicio activitate acolo jos”, a mai declarat femeia.

Procedura nu a reușit, iar Godsall a cheltuit încă mii pentru FIV. La mijlocul lui 2018, Godsall a fost încântată să afle că în sfârșit era însărcinată cu o fetiță.

Deși travaliul ei a fost atât lung, cât și dureros, ea a spus pentru Daily Mail că a meritat să devină în sfârșit mamă pentru Scarlett, care urmează să împlinească în curând 3 ani.

VEZI ȘI: NU E BANC! O FEMEIE A NĂSCUT ÎN TIMP CE FĂCEA DUȘ: ”NU ȘTIAM CĂ SUNT ÎNSĂRCINATĂ”