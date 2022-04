Nu e banc! O femeie a născut în timp ce făcea duș: ”Nu știam că sunt însărcinată”

Rar auzi așa ceva! O femeie a adus pe lume un bebeluș chiar în timp ce își făcea duș. Aceasta nu știa că este însărcinată. Ce s-a întâmplat la scurt timp?

O femeie în vârstă de 28 de ani din Australia a avut partea de un șoc, în timp ce se afla în baie. Fără să știe că este însărcinată, în timp ce făcea duș… a născut!

Dimitty Bonnet, tânăra din Australia, a povestit în cadrul unui interviu pentru The Mirror ce s-a întâmplat, de fapt, în perioada în care nici nu știa că este gravidă. Aceasta mai are doi copii, Nate (5 ani) și Darci (3 ani) și nu avea în plan să mărească, din nou, familia, potrivit informațiilor.

A născut în timp ce făcea duș: ”Absolut nimic nu mă anunţa că sunt însărcinată”

Tânăra de 28 de ani din Australia povestește că nu a avut semne vizibile ale unei sarcini – avea menstruație regulată, iar testul de sarcină pe care l-a făcut în data de 26 februarie ieșise negativ. Cu toate acestea, ea a adus pe lume un bebeluș perfect sănătos, chiar în timp ce făcea duș.

Totuși, singurul simptom pe care l-ar fi avut cu o seară înainte să nască în baie era legat de o durere în zona abdominală. În momentul în care aceasta se afla în duș a realizat că, de fapt, va deveni mămică pentru a treia oară. Atunci, a strigat după soțul ei care se afla în dormitor. În cadrul interviului, Dimitty a povestit ce i s-a întâmplat.

”Toată viaţa am avut fluctuaţii de greutate, aşa că nu m-am gândit că e ceva în neregulă când m-am îngrăşat câteva kilograme. Cu o lună înainte să nasc, am zburat cu avionul şi chiar am făcut o radiografie, după o accidentare la rugby, cu şase săptămâni în urmă. Absolut nimic nu mă anunţa că sunt însărcinată. (…) Cu o seară înainte să nasc, m-am simţit un pic rău. Mă durea un pic stomacul, aşa că m-am culcat mai devreme. Când m-am trezit, aveam senzaţia că trebuie să merg la toaletă, dar nu puteam.

M-am gândit să fac un duş. Soţul meu încă dormea. La un moment dat, am simţit nevoia să împing şi următorul lucru pe care mi-l amintesc este că ţineam capul bebeluşului între picioare”, a povestit ea.

Întreaga familie s-a bucurat de venirea pe lume a bebelușului.

sursă foto: Pixabay