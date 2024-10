Povestea youtuber-ului care a DISPĂRUT după ce a revizitat o peșteră. Ce pățea când se apropia de ea

Dispariția unui youtuber pasionat de peșteri acum câțiva ani a devenit un adevărat mister. Kenny Veach, în vârstă de 47 de ani, a dispărut după ce a mers într-o peșteră din deșertul Nevada, spunând că a simțit o „chemare” către acel loc.

Pe 10 noiembrie 2014, Kenny, care locuia în Las Vegas și era extrem de pasionat de drumeții, a pornit în ceea ce urma să fie ultima sa expediție. Făcuse multe astfel de plimbări, mai ales în zonele înalte și izolate ale deșertului Nevada, arată express.co.uk.

Veach obișnuia să își filmeze aventurile și le posta pe YouTube. De altfel, într-unul dintre videoclipurile postate pe această platformă el a povestit că a trecut printr-o experiență ciudată după ce a descoperit o peșteră sub forma literei M.

„Eu fac singur drumeții și merg pe vârfuri de munți pe care cei mai mulți oameni nu ar îndrăzni să meargă. Am fost în mai multe peșteri decât pot număra. Mă joc cu șerpii cu clopoței pentru a mă distra. Dar această peșteră a fost peste tot ceea ce am întâlnit vreodată”, a spus el în videoclip.

Ulterior, el a mers să redescopere acea peșteră, dar nimeni nu știe dacă a reușit să ajungă din nou acolo, pentru că aceasta a fost ultima dată când Kenny a fost văzut.

„Întotdeauna intru în fiecare peșteră pe care o găsesc, dar pe măsură ce am început să intru în această peșteră, întregul meu corp a început să vibreze. Cu cât eram mai aproape de intrarea în peșteră, cu atât vibrația devenea mai proastă. Deodată, am devenit foarte speriat și am plecat de acolo. Acesta a fost unul dintre cele mai ciudate lucruri care mi s-au întâmplat vreodată”, a povestit Kenny Veach într-unul dintre vlogurile sale.